Der zerstörte Staudamm in der Ukraine heizt die Diskussion um die Bauwerke an. Sind sie ein Sicherheitsrisiko und zerstören Umwelt und Natur – oder sind sie die Retter der Energiewende?

Über Jahrtausende hinweg bahnte der Dnipro sich seinen Weg von der Quelle bis zur 2201 Kilometer entfernten Mündung ins Schwarze Meer – gänzlich ungestört. Regelmäßig trat der naturbelassene Strom über die Ufer und überflutete weite Landstriche. Altwasserarme und Sümpfe erstreckten sich in seinem Tal. Die Stadt Saporischschja heißt übersetzt „Land jenseits der Stromschnellen“, weil dort ein 60 Kilometer langer wilder Abschnitt mit Felsblöcken und Wasserfällen endete, der über Jahrhunderte hinweg für Schiffe unpassierbar war.

Doch dann brach das Zeitalter der großen Staudämme an. Schon in den 1920er-Jahren hatte Leo Trotzki proklamiert, der Dnipro vergeude „das ungeheure Gewicht seines Drucks“. Der Fluss warte nur darauf, „mit Dämmen dazu gezwungen zu werden, Städte zu beleuchten, Fabriken anzutreiben und Ackerland fruchtbarer zu machen“. Lenin drückte sich weniger poetisch aus und sagte: „Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des Landes.“ Die Eroberung des Dnipro nahm ihren Lauf – und er wurde in eine Serie von Seen umgewandelt. Insgesamt sieben große Staudämme und Stauseen ließ die UdSSR bauen, das größte Bewässerungssystem Europas entstand.