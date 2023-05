Wissenschaftler um Stanislas Rigal vom Institut für Evolutionswissenschaften in Montpellier haben festgestellt, dass innerhalb von 37 Jahren in 28 europäischen Ländern der Bestand von Vogelarten des Ackerlandes um fast 57 Prozent zurückgegangen ist. In ihrer im Fachmagazin „PNAS“ veröffentlichten Studie fassten die Wissenschaftler Beobachtungsdaten von 170 Vogelarten an 20.000 Standorten über einen Zeitraum von 1980 bis 2016 zusammen. Untersucht wurden beispielsweise auch Waldvögel, Zugvögel und Arten, die kalte oder warme Lebensräume bevorzugen.

Die Vielfalt der nun untersuchten Arten ermöglichte es, in unterschiedlichen Lebensräumen die Auswirkungen verschiedener Stressfaktoren auf die Tiere zu erforschen. Hierzu zählten die Intensivierung der Landwirtschaft mit dem Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, die Veränderung der Waldfläche, Temperaturanstiege und die Urbanisierung. Gleichzeitig können in landwirtschaftlich geprägten Gegenden vorkommende Vogelarten Auskunft über deren ökologischen Zustand geben. Ein Rückgang der Arten lässt beispielsweise Rückschlüsse auf Veränderungen in der Landnutzung und Umweltbelastungen zu.

Die Gesamtzahl der Vögel aller nun untersuchter Arten ist in dem Zeitraum um ein Viertel zurückgegangen. Nicht nur acker- und waldbewohnende Arten werden von der intensiven Landwirtschaft negativ beeinflusst, sondern auch Arten, die sich von wirbellosen Tieren ernähren, etwa die Weidenmeise (Poecile montanus). Der an der Studie nicht beteiligte Ornithologe Jörg Hoffmann, Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltige Landwirtschaft und Biodiversität am Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Kleinmachnow, weist darauf hin, dass der Verzicht auf Pestizide zu einer größeren Vielfalt an Wildpflanzen und somit einer größeren Artenvielfalt und Häufigkeit von Insekten und Vögeln führt. Laut der Studie sind 143 der 170 Vogelarten vor allem während der Brutzeit auf wirbellose Tiere als Nahrungsquelle angewiesen.

Vielfalt bedingt Vielfalt

Zwischen 1980 und 2016 habe die Waldfläche in fast allen Ländern zugenommen, dennoch sei die Zahl der überwiegend in Wäldern lebenden Vogelarten um 17 Prozent zurückgegangen, schreiben die Autoren. Christian Hof, Juniorforschergruppenleiter am Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie der TU München, hat eine Erklärung für diesen vermeintlichen Widerspruch: „Wenn das eher schnellwachsende Monokulturen sind, die für eine schnelle Holzproduktion oder CO 2 -Speicherung dienen sollen, ist das nicht notwendigerweise ein vogelfreundlicher Wald.“ Letzterer sei eher ein vielgestaltiger, habitatreicher Mischwald mit Totholz und Gewässern, der nicht aktiv vom Menschen für die Forstwirtschaft betrieben wird.

Der Studie zufolge betrifft der Temperaturanstieg vor allem Langstreckenzieher, also Vögel, deren Brutgebiet sehr weit vom Überwinterungsgebiet entfernt liegt – meist mehrere tausend Kilometer. Der Klimawandel führt dazu, dass Nahrung im europäischen Frühjahr immer früher zur Verfügung steht. Überwinternde Vogelarten nutzen diese Ressourcen in Form von Knospen und Raupen und beginnen mit dem Brüten, so Hof. Zugvögel wie der Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca), der in Afrika überwintert, treffen dann auf schon besetzte Nistplätze und weniger Nahrung.

Ein Rückgang der Vögel in Europa hat auch direkte Auswirkungen auf die Menschen. Christian Hof zufolge sind Vögel Schädlingsbekämpfer und Samenverbreiter zugleich. „Sie haben aber auch einen ästhetischen Wert“, sagt er. „Es konnte in verschiedenen Studien des Senckenberg-Instituts nachgewiesen werden, dass es Menschen in Gebieten mit mehr Vögeln besser geht.“