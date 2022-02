Begehrter Rohstoff : Wo Lithium aus dem Boden sprudelt

Kaliforniens Gouverneur, der Demokrat Gavin Newsom, ist für seine überschwänglichen Sprüche bekannt. Aber wenn er wie kürzlich das „neue Silicon Valley“ verkündet und davon spricht, dass der bevölkerungsreichste Bundesstaat Amerikas bald zum „Saudi Arabien für Lithium“ werden könnte, dann halten viele Kalifornier das für arg übertrieben. Das „Lithium Valley“ ist nämlich eine weitgehend gottverlassene Gegend rund um einen riesigen, völlig versalzenen See im äußersten Süden des „Goldenen Staates“.

Und wie groß die Reserven an dem begehrten Rohstoff dort tatsächlich sind, können selbst erfahrene Geologen nur grob schätzen. Der Geochemiker Michael McKribben von der University of California in Riverside beispielsweise rechnet mit bis zu sechs Millionen Tonnen. Das ist etwa so viel wie die bekannten Reserven von zwei der drei derzeit größten Lithiumproduzenten der Welt zusammen – Australien und China. Solche optimistischen Schätzungen haben verschiedene Energieversorger, General Motors und den legendären Investor Warren Buffett dazu veranlasst, dort in eine Pilotanlage zur Lithiumgewinnung zu investieren.