Der Klimawandel erhöht den Wasserstress, dem Wälder ausgesetzt sind – als Reaktion darauf könnte sich die Zusammensetzung der Baumarten in den Wäldern und das Blätterdach verändern. Das ermittelten US-Wissenschaftler der University of California, Santa Barbara und der University of Utah im Rahmen einer Studie, die sie nun im Fachmagazin „Global Change Biology“ veröffentlicht haben.

Die gute Nachricht lautet: 88 Prozent der Baumarten, die in den Wäldern der Vereinigten Staaten heimisch sind, besitzen die Fähigkeit, sich an den Klimawandel anzupassen. Die schlechte Nachricht: Der Klimawandel schreitet schneller voran, als sich die Wälder an die veränderten klimatischen Bedingungen und den Wassermangel adaptieren können.

„Wir waren besorgt, als wir feststellten, dass sich die Wälder nicht schnell genug anpassen, um einen erhöhten Wasserstress aufgrund des Klimawandels zu vermeiden“, sagt der Erstautor Greg Quentin. Hoffnung gebe dagegen, dass die meisten Wälder ihre Toleranz für Trockenheit durch eine veränderte Artenvielfalt erhöhen könnten. So kann ein Wald insgesamt klimaresilienter werden, indem trockenheitstolerantere Arten einwandern und sich stärker ausbreiten, während weniger anpassungsfähige Bäume absterben. Auch genetisch können sich die Arten durch den evolutionären Prozess der natürlichen Selektion anpassen. Bei so langlebigen Organismen wie Bäumen ist dieser Effekt jedoch zu vernachlässigen, da sich die klimatischen Veränderungen deutlich schneller vollziehen, als eine evolutionäre Anpassung der Bäume möglich ist.

Lichtere Kronen bei großer Hitze

Die Forscher entwickelten ein mathematisches Modell, mit dessen Hilfe sie simulieren, wie Wälder auf die steigende Trockenheit und den Wasserstress reagieren. Es bezieht biologische Prozesse wie die CO₂ bindende Photosynthese mit ein, aber auch Wachstum und Zellatmung der Pflanzen, wodurch geringere Mengen CO₂ wieder freigesetzt werden.

Als Reaktion auf den durch die Klimakrise ausgelösten Stress verändern die Bäume ihr Blätterdach. So neigen Wälder in trockeneren Gebieten zu einer lichteren Belaubung, während Wälder in feuchteren Gegenden ein dichteres Kronendach aufweisen können. „Die Daten deuten darauf hin, dass die Blattfläche der entscheidende Hebel ist, den Bäume zur Bewältigung von Wasserstress einsetzen können“, sagt Mitautor Lee Anderegg.

Gleichzeitig können die Pflanzen die Menge an Wasser reduzieren, die über die Blattoberfläche verdunstet, indem sie die Poren auf den Blättern verkleinern. So sparen Bäume Wasser. Über dieselben Poren nehmen die Pflanzen auch das für die Photosynthese notwendige CO₂ auf. Da sich dessen Konzentration in der Atmosphäre derzeit deutlich erhöht, können die Pflanzen trotz der verkleinerten Poren noch ausreichend CO₂ aufnehmen. Erwärmt sich die Erde weiter, steigt allerdings nicht nur die Konzentration des Gases in der Atmosphäre, sondern auch die Trockenheit der Luft. Dadurch verliert der Baum wiederum mehr Wasser. Es handelt sich hier also um ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, das die Veränderung der Blattoberfläche beeinflusst.

Das richtige Waldmanagement wird immer wichtiger

Die Anpassung der Wälder hat bereits begonnen. Die Kronen werden lichter, je trockener das Klima wird. Die Artenzusammensetzung in den Wäldern verändert sich. Das wirkt sich auch auf die Kohlendioxid-Speicherkapazität in den Wäldern aus. Derzeit binden sie etwa 30 Prozent der menschengemachten Emissionen. Durch den Klimawandel erhöht sich jedoch der Stress, dem die Wälder ausgesetzt sind, und es droht das Absterben von Bäumen. Somit könne sich durch den Klimawandel auch die CO₂-Speicherkapazität der Wälder verringern, wie einige der Forscher bereits in einer früheren Studie in der Fachzeitschrift „Nature“ ermittelten.

Wenn Wälder also den veränderten klimatischen Bedingungen standhalten und im Kampf gegen den Klimawandel helfen sollen, wird das Forstmanagement laut den Autoren immer wichtiger. Wälder sollte man nicht länger als statisch betrachten. Stattdessen könnten graduelle Anpassungsmaßnahmen wie die Ansiedlung resistenterer Baumarten helfen, den Wald besser gegen Extremwetterereignisse wie Dürren oder Stürme zu schützen. An erster Stelle müsse jedoch die Begrenzung des Klimawandels stehen.