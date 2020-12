Könnte ein solches Szenario bald Realität sein? Die Technologie ist heute immerhin so weit fortgeschritten, dass Maes Einbruch und das Verschwinden eines Kanus auch in der wirklichen Welt beobachtet werden könnten, und nicht nur mit Hilfe stationärer Videokameras, wie sie etwa zu Alarmanlagen oder der britischen CCTV-Überwachung gehören. Sondern durch kommerzielle Satelliten, die teils mehr als fünfhundert Kilometer über unseren Köpfen durchs All sausen. Der private Satellitenbetreiber Planet kann beispielsweise zweimal am Tag ausgewählte Orte mit einer Auflösung von 50 mal 50 Zentimeter pro Pixel fotografieren. Konkurrent Maxar schafft sogar 31 Zentimeter pro Pixel, allerdings liefert er nur eine Aufnahme pro Tag. Von Echtzeit kann also noch lange nicht die Rede sein. Zudem werden die Bilder, anders als bei Maes Abenteuer, in der Regel bei Tageslicht und möglichst wolkenlosem Himmel aufgenommen.

Doch die Unternehmen haben ehrgeizige Pläne. Maxar will im kommenden Jahr eine neue Satellitenflotte starten, die alle zwei Stunden Aufnahmen eines beliebigen Orts mit 29 Zentimeter Auflösung liefern kann. Und das vor fünf Jahren gegründete Start-up Capella Space hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen vielen Radarsatelliten eine stündliche Abdeckung der ganzen Welt in einer Auflösung von unter einem Meter zu ermöglichen. Nicht umsonst wählte der Autor von „The Circle“ für seine Videokameras den Namen „SeeChange“, denn was die modernen Satellitenbilder der Erdbeobachtungs-Branche wirklich interessant macht, sind all die Veränderungen, die sie festhalten können.