Wir waren um 6.30 Uhr morgens in Nairobi aufgebrochen, um zunächst auf der Schnellstraße nach Mombasa gen Südosten zu fahren. Auf Höhe der Stadt Emali ging es dann in Richtung Grenze, Tansania – und Kilimandscharo. Der fast 6000 Meter hohe Bergriese zeigte sich uns tatsächlich einen kurzen Moment, aber seine Schneekappe verschwand bald wieder in den Wolken. Eine Zementfabrik markiert die Abzweigung zu unserem Ziel, das wir gegen 10 Uhr erreichten. Zum typischen Straßenbild gehören hier schwer beladene Trucks ebenso wie Ze­bras, Straußenvögel oder Giraffen, die bei waghalsigen Manövern zu beobachten sind. Und es wird offenbar lieber auf die Hupe gedrückt als auf die Bremse.

Die Bemühungen von Rachael Mwikali Munyao treiben immerhin Blüten, denn sie legte rings um das „Merrueshi Health Center“ einen Garten an. Unter diesem Etikett könnte man die nützlichen Stauden und Bäume jedenfalls zusammenfassen, darunter Mango und Neem, die sie im Lauf der Jahre neben die älteren Akazien gepflanzt hat. Die umtriebige Krankenschwester bleibt nicht nur in ihrem Fach am Ball, bildet sich ständig fort, sondern ist auch bei den „Kibwezi Well Wishers“ aktiv. Diese regionale Non-Profit-Organisation hat sich Gesundheit, Bildung und Naturschutz auf die Fahnen geschrieben, so wurde Mwikali via Facebook auch ir­gendwann auf die Kampagnen von „Seedballs Kenya“ aufmerksam und kontaktierte Teddy Kinyanjui, einen der beiden Gründer, um an das Saatgut im schützenden Kohlenstaubmantel heranzukommen. Seither kann sie sich regelmäßig über Spenden in Form von Samenkugeln freuen, für die sie sich mit Fotos der Pflanz- oder Wurf-Aktionen bedankt. „Wir haben in dieser Region nicht sehr viele Bäume, wegen der Ziegen, die einfach alles kahlfressen. Ziegen und Bäume – das passt eben nicht gut zusammen. Dabei wären Bäume hier wichtig, unter anderem als Schutz vor den starken Ostwinden.“