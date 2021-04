M it dem Monat April kehrte 2020 im Bosporus plötzlich Stille ein. Die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie hatten den Schiffsverkehr lahmgelegt – weder Frachter noch Touristenboote waren zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer unterwegs. Stattdessen wagten sich plötzlich Delphine ungewöhnlich weit in die Meerenge vor. Auch an anderen Küsten werden seit Beginn der Pandemie mehr Wale, Haie und andere Ozeanbewohner gesichtet. „Der Meereslärm ist durch die Corona-Pandemie um ungefähr 20 bis 25 Prozent zurückgegangen“, sagt Carlos Duarte von der König-Abdullah-Universität in Saudi-Arabien. „Meerestiere wurden dadurch in Küstennähe oder in sonst stark befahrenen Schifffahrtswegen beobachtet, wo man sie zum Teil seit Generationen nicht mehr gesehen hatte.“

Nach Jahrzehnten, in denen der von Menschen erzeugte Lärm in den Ozeanen immer weiter zugenommen hat, scheint die Ruhe dem marinen Leben gutzutun. Erst im Februar schilderten Duarte und 24 weitere Wissenschaftler in einem Beitrag in Science, wie stark sich der Klang der Unterwasserwelt durch den Menschen verändert hat und wie viele Arten darunter leiden. Als erfahrener Taucher kennt sich Carlos Duarte mit den Geräuschen unter Wasser aus. „Ich tauche seit fast vier Jahrzehnten“, erzählt der Meeresökologe. In dieser Zeit habe er die ganze Bandbreite marinen Lärms erlebt, darunter auch Dynamitexplosionen vor den Philippinen sowie Begegnungen mit Schiffsmotoren. Einmal sei vor Griechenland ein Kriegsschiff mit voller Geschwindigkeit über seinen Kopf hinweggerauscht: „Dank solcher Erlebnisse fühle ich mit den Meeresbewohnern mit, die diesem Stress rund um die Uhr ausgesetzt sind.“