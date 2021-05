Äthiopien : 20 Milliarden gepflanzte Bäume bis 2022

Aktualisiert am

Äthiopien will in den kommenden Jahren grüner werden. Dafür werden sogar Schulen und Behörden geschlossen.

Eine Frau arbeitet an einem Feld. Bild: dpa

Um etwas gegen den Klimawandel, Erosion und deren Folgen zu unternehmen, will die äthiopische Regierung von Abiy Ahmed weitere Milliarden neue Bäumen pflanzen. Das ostafrikanische Land plant, allein in diesem Jahr sechs Milliarden Bäume zu setzen. Im kommenden Jahr sollen dann noch einmal mindestens vier Milliarden Setzlinge dazukommen. Das verkündete der Minister für Landwirtschaft, Omar Husen. Ihm zufolge wurden in Äthiopien innerhalb von zwei Jahren bereits zehn Milliarden Bäume gepflanzt.

Die Regierung will offenbar auch für die anstehenden Wahlen mit der grünen Initiative punkten. Ministerpräsident Ahmed rief bereits vor Tagen die Menschen dazu auf, das Land mit Grünem zu bedecken. Die Regierung hat die Initiative das „Grüne Vermächtnis“ (Green Legacy) getauft. Darüber hinaus hat Äthiopien vor, eine Milliarde Setzlinge an seine Nachbarländer zu geben.

Schon im Vorjahr waren in sämtlichen Gegenden des Landes am Horn von Afrika Bäume gepflanzt worden. Staatliche Behörden und Schulen waren eigens dafür geschlossen worden. Wie das zuständige Ministerium mitteilte, passierte das offenbar nicht umsonst: 84 Prozent der Setzlinge sind angewachsen.

Das Land beteiligt sich auch an der „Great Green Wall“: Entlang der Sahel-Zone werden seit einigen Jahren schon riesige Flächen aufgeforstet. Von Senegal im Westen bis nach Djibouti im Osten, 7775 Kilometer lang, durchschnittlich 15 Kilometer breit. Das Ziel: Bis zum Jahr 2030 sollen der Wüste so hundert Millionen Hektar begrünter Boden abgerungen sein – das entspräche einer Fläche, die dreimal so groß ist wie Deutschland.