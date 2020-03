Coronavirus : Big Data soll Ausbreitung stoppen

Die lokalen Behörden der chinesischen Stadt Wenzhou verordneten im Februar vierzig Menschen Quarantäne. In Zeiten, da in China ganze Städte abgeriegelt werden und auch in Europa Messen abgesagt werden und Schulen geschlossen bleiben aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-19, ist das eigentlich nichts Besonderes. Doch mit welcher Methode die vermeintlich Kranken von den Behörden identifiziert wurden, ist bemerkenswert.

Zunächst waren die Besitzer eines Nudel-Imbisses erkrankt, wie die „South China Morning Post“ berichtete. Die Behörden ließen sich daraufhin von Mobilfunkanbietern die Namen und Telefonnummern von mehr als 3600 Menschen übermitteln, die sich jüngst in der Nähe des Ladens aufgehalten hatten. Die Beamten riefen jeden Einzelnen von diesen Menschen an, um zu erfahren, ob sie das Geschäft betreten hatten. Eine derartige Ermittlung ist nur möglich, weil sich Handybesitzer in China mit ihrem Namen registrieren müssen. Mobilfunkanbieter können Geräte ihrer Nutzer auf hundert Meter genau orten. Und den Behörden somit Bewegungsprofile fast jedes Bürgers liefern. Das ist nur die Spitze des Datenbergs, der den Behörden zur Verfügung steht: Wer etwa ein Zugticket kauft, muss seinen Namen registrieren lassen. In manchen Städten wird nun jeder, der in einen U-Bahn-Waggon einsteigt, mit dem Smartphone einen Code scannen müssen, um sich unterirdisch verfolgbar zu machen. Die Nationale Gesundheitskommission verfügt zudem über Daten der Coronavirus-Infizierten. Ohne die rechtlichen Hürden eines Datenschutzes, wie man es in Europa gewohnt ist, können Behörden diese Informationen miteinander verknüpfen: Das Land wird so zum Labor, in dem die Mächtigen testen, was passiert, wenn man eine Epidemie mit Big Data bekämpft.