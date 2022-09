Heizen mit Holz : Der Qualm der Krise

Ungewöhnlich früh kommt in diesem Jahr das Bedürfnis auf, die Heizung aufzudrehen. Doch Gas und Öl sind teuer geworden, und so horten viele Deutsche wie besessen Holz. Ofenbauer sind für Monate ausgebucht und Holzscheite knapp – die Menschen kaufen, was sie in die Finger kriegen. Was dann in den elf Millionen Holzöfen im Land in Rauch aufgeht, bereitet Umweltforschern und Medizinern, aber auch Klimaexperten große Sorgen. Dem Land droht womöglich der dreckigste Winter seit Jahrzehnten.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wer die Energiekrise riechen will, muss abends nur vor die Tür treten. Rauchschwaden breiten sich in den Wohnvierteln aus. Achim Dittler kritisiert das nicht nur aus olfaktorischen Gründen. Der Aerosolforscher vom Karlsruher Institut für Technologie befasst sich seit Jahren mit Gasreinigung und Luftreinhaltung. Das Verfeuern von Holz ist in seinen Augen ein Frevel an Umwelt und Gesundheit. Kein Brennstoff setze – bezogen auf den Energiegehalt – mehr Schadstoffe frei.

Luftbelastung wird zunehmen

Daher rechnet Dittler in diesem Winter mit einer deutlichen Verschlechterung der Luftqualität in vielen Wohngebieten. Zumal in Kaminen und Kachelöfen ja nicht nur luftgetrocknetes Buchenholz brennt. Oft genug fliegt alles in die Flammen, was brennt: lackierte Möbel, lasierte Dielen, sogar kunststoffbeschichtetes Altholz. Im Baumarkt gibt es Braunkohlebriketts, und niemand sollte sich wundern, wenn der Nachbar auch mal Abfälle im Ofen entsorgt. Besonders schlimm werde es in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden, sagt Dittler. Von einer bestimmten Uhrzeit an heißt es dann „Passivrauchen für alle“.

Dass die Luftbelastung deutlich zunehmen wird, davon geht auch Ralf Zimmermann aus, der am Helmholtz-Zentrum München sowie an der Universität Rostock erforscht, was die „Gemütlichkeitskaminfeuer“ an Schadstoffen freisetzen. Holz verbrennt im Unterschied zu Öl und Gas nur unvollständig, vor allem wenn die Öfen falsch bedient werden. Dadurch entweichen Rußpartikel, an deren Oberfläche Schadstoffe bis hin zu krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen kleben. Auch Metalle würden freigesetzt, sagt der Chemiker, außerdem große Mengen ungesunder Gase wie Benzol oder Formaldehyd. Werden auch Althölzer mit Farben oder Spanplatten verheizt, könne es auch zu „richtig gefährlichen Emissionen“ kommen, einschließlich Dioxinen und Blausäure.

Mangelnde Überwachung der Belastung in Wohngebieten

Das Hauptproblem sind die sehr kleinen Rußpartikel. Die mehr als elf Millionen Holzöfen und 900.000 Pelletheizungen emittieren mehr Feinstaub als die rund sechzig Millionen Autos und Lastwagen in Deutschland zusammen. Im Vergleich zur Gasheizung setzt ein Pelletofen 400-mal so viel Feinstaub frei, Kachelöfen sogar tausendmal so viel, insgesamt rund hundert Mikrogramm pro Megajoule. Je kleiner die Stäube, desto gefährlicher seien sie, sagt Zimmermann. Vor allem Partikel mit einem Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer (Feinstaub PM 2,5) dringen tief in die Lunge ein und sind deutlich gefährlicher als die größere Fraktion (Feinstaub PM 10).

Doch was da täglich in die Wohngebiete gepustet wird, werde in der Regel nicht überwacht, sagt Achim Dittler. Dörfer und Kleinstädte müssten keine Messstationen aufbauen: „Auf dem Land wird einfach nicht gemessen“, sagt er. Und die Zahl der Messstellen ist tatsächlich überschaubar, bundesweit gibt es rund 360 Stationen für die gröberen Stäube (PM 10) und nur 200 für die sehr feinen (PM 2,5), teilt Stefan Gilge vom Deutschen Wetterdienst mit. Allerdings existiert bei PM 2,5 nur ein Jahresmittelwert, bei PM 10 zusätzlich zum Jahresmittelwert auch ein Tagesgrenzwert. „Daraus ergibt sich bereits, dass eine hohe zeitliche Auflösung nicht gefordert wird“, sagt Gilge. Flächendeckende und damit rechtssichere Messungen seien eben nicht leistbar.