Zu perfekt, um wahr zu sein: Dieser Eindruck drängt sich unweigerlich auf, wenn man die Erfolge des Standardmodells der Teilchenphysik betrachtet. Dieses fundamentale Theoriegebäude beschreibt alle bekannten Elementar­teilchen und ihre gegenseitigen Wech­selwirkungen in erstaunlicher Präzision. Mit dem Nachweis des Higgs-Boson, seines letzten noch ausstehenden Bausteins, vor über zehn Jahren am CERN, feierte die Teilchenphysik den krönenden Abschluss des Standardmodells.

Allerdings kann dieses Theoriegebäude trotz all seiner Vorzüge einige der drängendsten Fragen der Teilchenphysik und der Kosmologie nicht beantworten. Weder finden sich die Dunkle Materie und die Dunkle Energie in diesem Modell wieder, noch gibt es einen Hinweis darauf, warum unser Universum aus Materie besteht und nicht aus Antimaterie. Denn beim Urknall sollten beide Arten von Materie zu gleichen Teilen entstanden sein. Irgendein bislang völlig unbekannter Prozess muss in den ersten Augenblicken unseres Universums dazu geführt haben, dass sich ein Teil der Antimaterie in Materie umwandelte, sodass diese schließlich die Oberhand gewann.