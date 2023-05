Die Warnung der Weltmeteorologiebehörde WMO ist deutlich: „Bereitet euch vor!“ Damit ist es nun offiziell: Mit El Niño – spanisch für das „Christkind“ – muss im Verlauf der zweiten Jahreshälfte gerechnet werden. Und damit kündigt sich ein Klimaphänomen an, das große Teile der Welt in diesem und in den ersten Monaten des nächsten Jahres ins Wetterchaos stürzen dürfte – das außerdem noch die globale Durchschnittstemperatur quasi schlagartig und zumindest vorübergehend nach oben treiben dürfte. Ein klimatisches Ereignis, das sich in diesem Jahr zu einem besonders großen Problem auswachsen könnte.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



El Niño ist als natürliche Wärmeanomalie alles andere als neu. In Abständen von zwei bis sieben Jahren kehrt es immer wieder, typischerweise wechselt es sich mit „La Niña“ – der Kälteanomalie – ab. Zusammen bilden sie die zwei Seiten eines natürlichen periodischen Klimaphänomens, ENSO genannt.

Es entsteht im tropischen Pazifischen Ozean und funktioniert wie eine Art Klimaschaukel: Angetrieben wird ENSO von den Passatwinden diesseits und jenseits des Äquators, die normalerweise das tropisch-warme Oberflächenwasser im Pazifik zuverlässig von Ost nach West transportieren. In normalen Jahren können dadurch auch nährstoffreiche Wassermassen vor der südamerikanischen Küste aufsteigen, der tropische Pazifik befindet sich im „neutralen“ Zustand. Bei La Niña, das in drei hintereinanderfolgenden Jahren bis zu diesem Frühjahr herrschte, sind es riesige kalte Wassermassen aus der Tiefsee, die über einen langen Zeitraum vor allem vor Ecuador und Peru an die Oberfläche kommen. In der El-Niño-Phase passiert das genaue Gegenteil: Die Passatwinde über dem Ozean lassen nach, im östlichen Pazifik staut sich über Tausende Quadratkilometer überdurchschnittlich warmes Oberflächenwasser an, im Westpazifik vor der asiatischen Küste dagegen sind die Ozeantemperaturen ungewöhnlich kühl. Die Unterschiede zum neutralen Zustand sind dabei nicht gewaltig, es geht um ein bis zwei Grad zusätzliche Wärme im Ost- und Zentralpazifik, doch die Energiemengen, die sich an der Ozeanoberfläche aufbauen, sind gewaltig.

Diese Veränderungen im tropischen Pazifik, die seit Jahrzehnten gemessen und in den unterschiedlichen ENSO-Zonen jeweils als Temperaturabweichungen in den Klimamodellen erfasst werden, sind in manchen Jahren so ausgeprägt, dass sie auch an den entsprechenden Änderungen des Meeresspiegels ablesbar sind. 2016 war zuletzt so ein besonders starkes El-Niño-Jahr. Etwa zur Weihnachtszeit – daher der Name – waren die Auswirkungen dieser großflächigen Verschiebungen im Pazifik quasi weltweit zu spüren. Denn mit den ungewöhnlich hohen Ozeantemperaturen vor der Westküste Südamerikas brechen nicht nur die Fischfänge dort massiv ein, das warme Meerwasser beeinflusst dann auch die darüberliegenden Luftschichten und atmosphärischen Strömungen so einschneidend, dass die Folgen praktisch weltweit und typischerweise über viele Monate zu spüren sind: Vor allem die Extremwetterlagen und Naturkatastrophen können sich häufen. In Teilen Südamerikas kommt es dann gehäuft zu Überflutungen, auch im Süden der USA, am Horn von Afrika und in Zentralasien. Gleichzeitig können schwere, langanhaltende Dürren mit steigender Waldbrandgefahr in Australien, Indonesien und Teilen Südasiens auftreten.

Weltweite Auswirkungen

Und während die Warmwassermassen im Ostpazifik die Wirbelsturmgefahr steigern, ist wegen der atmosphärischen Störungen das Risiko für Hurrikans über dem Atlantik eher geringer. Auch Europa ist von den Ausläufern dieser Strömungsveränderungen häufig betroffen. Die Warmwasseranomalie El Niño gilt insgesamt als einer der größten einzelnen Treiber für Hitzewellen – auch marine Hitzewellen – und für Spitzen in der globalen Erderwärmung. Tatsächlich war 2016 mit dem Super-El-Niño weltweit gesehen als das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen eingegangen.