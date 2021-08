Ab in die Botanik : Ein zünftiger Almrausch

Dem Grau der Alpen kann ich wenig abgewinnen. Wenn jetzt die Gletscher verschwinden und mit ihnen das wundersam glitzernde Weiß, hätte ich nichts dagegen, wenn sich stattdessen ein Blütenmeer weitflächig über alle Gipfel legen würde. Schön bunt, ich bestehe nicht auf eine monochrome Landschaft in Edelweiß (Lontopodium alpinum) nebst Viola alba, weißen Veilchen, oder Ranunculus alpestres, dem Alpen-Hahnenfuß, und wie sie alle heißen. Natürlich wäre R. glacialis, der Gletscher-Hahnenfuß, besonders geeignet, aber von mir aus darf allen neuen Lärchen- und Arvenwäldern gerne ein zünftiger „Almrausch“ blühen, in Alpenrosenrot, gerade dort, wo sich vor Urzeiten Wellen an den Riffen brachen.

Sonja Kastilan Verantwortlich für das Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Alpenflora hat schon jetzt einiges zu bieten, was sich auch in einem gepflegten „Alpinum“ begutachten lässt, brauchte jedoch Zeit für ein solch gewaltiges Farbspektakel. Selbst wenn die Winter künftig kürzer werden, Schneedecken dünner und Temperaturen weniger harsch, bleiben genug andere Widrigkeiten, die eine Vegetation in großer Höhe erschweren.

Nicht ohne Frost- und Sonnenschutz

Die Gefäßpflanzen sind mit rund 4500 Arten im Alpenraum vertreten, davon bis zu zehn Prozent endemisch, wie etwa die Schopfteufelskralle und mancher Steinbrech. Aber die wenigsten sind tatsächlich auch hier entstanden und nicht erst nach der letzten Eiszeit eingewandert, wie etwa die frostharte Zirbe (Pinus cembra) aus Südsibirien oder das aus Zentralasien stammende Edelweiß, dessen dichter Flaum vor UV-Strahlung schützen soll. Was in den Bergen noch oberhalb der Baumgrenze gedeihen will, muss an die Bedingungen im jeweiligen Mikroklima angepasst sein, sei es durch windschlüpfigen Wuchs, ausdauernde Horste, stabile Polster oder Blattrosetten mitsamt natürlichem Frost- sowie Sonnenschutz, und manchmal sind die Blüten wie beim Enzian extragroß: Ihre Wachstumsphase ist denkbar kurz, so haben Pflanzen die unterschiedlichsten Strategien entwickelt auf ihrem Weg nach oben. Denn auf dem bisschen Erde, das sich über bröckelndem Gestein oder in Felsspalten findet, tobt ein Überlebenskampf, für den die eine oder andere Spezies weit mehr als 40 Grad Celsius und weniger als minus 40 erträgt.

Als typischer Schuttüberkriecher ist das Alpen-Leinkraut etwa bekannt, nach dem Rückzug eines Gletschers kann es allerdings mehrere Jahrzehnte dauern, bis Pflanzen die Fläche nicht nur erobern, manchmal an den nackten Fels geklammert, manchmal nur an Schattenplätzen gedeihend, sondern auch dicht besiedeln. In den ersten Jahren sind oft nur drei, vier Arten pro Quadratmeter zu finden, Botaniker sprechen von der Primärsukzession, und Steinbreche, die Gattung Saxifraga, stellen viele Erstbesiedler. Je größer die Entfernung – in Raum und Zeit – vom Eis, desto mehr nimmt die Vegetation an Vielfalt und Dichte zu. So entstehen dann „alpin-nivale Silikatschuttgesellschaften“, wo sich auch der Gletscher-Hahnenfuß tummelt nebst Alpen-Mannsschild, Nelkenwurz und Säuerling, während andere Arten eher Kalkschutt oder die basischen Böden darüber bevorzugen; das gelb blühende Berg-Milchkraut etwa oder der seltene Steinbrech Saxifraga rudolphiana, der gern auf Kalkglimmerschiefer sitzt und diesen mit purpurroten Blüten schmückt.

Mehr zum Thema 1/

Im Fall der klassischen Alpenrosen hält sich die Behaarte, Rhododendron hirsutum, an Kalk und Dolomit, während die Rostblättrige, R. ferrugineum, wiederum Silikat bevorzugt und in bestimmten Bergregionen die Waldgrenze zur Blütezeit leuchtrosarot markiert; Hybride gibt es auch. Die immergrünen Sträucher brauchen eine Schneedecke zum Schutz vor Frost und Trockenheit, wie ihre Himalaja-Ahnen lieben sie es feucht. Und das sollten Gärtner nie vergessen, sonst ist der Almrausch im eigenen Alpinum ganz schnell vorbei.