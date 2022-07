Fingerzeig der Evolution : Wie Pandabären zu Vegetariern wurden

Für ihr schwarz-weißes Fell sind Pandas bekannt – und für ihre Spezial-Diät aus Bambus. Sie mögen nicht jede Art und auch nicht immer die gleichen, immerhin verzehrt ein ausgewachsenen Exemplar davon bis zu 45 Kilogramm an einem Tag. Und im Verlauf der Evolution haben sich die Bären aus der Ordnung der Carnivoren auf verblüffende Weise an ihr pflanzliches Futter angepasst.

Heute sind Pandas in ihrer chinesischen Heimat zwar eine bedrohte Art, werden dort aber in aufwendigen Zuchtprogrammen gehätschelt und als Leihgaben an internationale Zoos zu diplomatischen Zwecken eingesetzt. Ihre Fortpflanzung ist kompliziert, wenn möglich, bleibt nichts mehr dem Zufall überlassen, und jede Geburt wird als Erfolg gefeiert. Rund zweitausend Exemplare soll es noch vom Großen Panda (Ailuropoda melanoleuca) geben, beziehungsweise wieder: Die Zahl ist in letzten beiden Jahrzehnten leicht angestiegen. Hochinteressant ist allerdings, wie sich die beliebten Bären zu Vegetariern mit einer ziemlich einseitigen Ernährung (beruht zu 99 Prozent auf Bambus) wandelten. Im Gegensatz zu ihrer omnivoren Verwandtschaft verzichten sie auf einen Winterschlaf, und ihren Pranken wuchsen falsche Daumen.