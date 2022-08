Doppelgänger : Menschen, die sich ähnlich sehen, teilen mehr als nur ihr Äußeres

Es sind nicht nur die Gesichtszüge, die Doppelgänger gemein haben: Sie gleichen sich in zahlreichen Genen und auch in ihren Lebensgewohnheiten. Das macht eine aktuelle Studie für die Forensik interessant.

Wer Queen Elisabeth II., Ernest Hemingway, Elvis oder irgendeinem Politiker ähnlich sieht, kann damit gutes Geld verdienen: Doppelgänger berühmter Persönlichkeiten sind gefragt, sowohl im Showbiz als auch der Werbebranche. Doch solche nicht verwandten „look-alike pairs“, wie es im Englischen heißt, haben oft mehr gemeinsam als nur die gleichen Gesichtszüge. Selbst in ihren Lebensgewohnheiten und Äußerlichkeiten wie Größe und Gewicht gibt es Übereinstimmungen, neben zahlreichen gleichen Genvarianten. Zu diesem Ergebnis kommt eine spanische Forschungsgruppe in den „Cell Reports“.

Ein interdisziplinäres Team um Manel Esteller vom Josep Carreras Leukaemia Research Institute in Barcelona hatte Menschen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, anhand eines Projekts des kanadischen Fotokünstlers François Brunelle rekrutiert. Eine bestimmte Anzahl der „virtuellen Zwillinge“ wurde dann umfangreich biometrisch untersucht und gebeten, Fragebögen zu Lebensgewohnheiten auszufüllen. Von 32 ausgewählten internationalen Paaren wurden sechzehn durch die Algorithmen von drei unterschiedlichen Gesichtserkennungssystemen gepaart, was für eine besondere Übereinstimmung sprach. Und von diesen wurden Speichelproben weiteren Analysen zum Erbgut, der Epigenetik sowie zum Mikrobiom unterzogen.

Nicht verwandt, doch überraschend ähnlich

Das Forschungsteam konnte durch statistische Berechnungen enge verwandtschaftliche Beziehungen ausschließen, wobei in einem Fall dennoch eine gewisse Nähe auffiel, die offenbar mehrere Jahrhunderte zurückliegt und sich mit dem sogenannten Gründer-Effekt erklären lässt, dessen Folgen hier aus der französischen Besiedlung Kanadas im 17. Jahrhundert zu beobachten waren. Neun dieser Doppelgänger beschreiben die Wissenschaftler wiederum als „ultra-look-alikes“, da diese in den genetischen Analysen regelrechte Cluster bildeten und sich in 3730 Genen glichen, sprich jeweils dieselben Varianten besaßen oder in diesem Merkmal heterogen waren; darunter zahlreiche Erbinformationen, welche bekanntermaßen die menschlichen Gesichtszüge oder andere körperliche Merkmale beeinflussen, wie etwa die Körpergröße, das Verhältnis von Hüfte zur Taille oder den Haarwuchs.

Während die Epigenetik überraschenderweise nicht besonders von Belang zu sein schien, wie die Vergleiche zeigten. Allerdings wirken sich natürlich Alterungsprozesse aus, daraus folgende Falten zum Beispiel verändern ein Gesicht, deshalb ist das „biologische Alter“ und somit die entsprechende biochemische Veränderung (Methylierung) des Erbguts durchaus entscheidend für den Phänotyp, also das äußere Erscheinungsbild eines Menschen.

Aber die Doppelgänger sahen sich nicht nur im Gesicht zum Verwechseln ähnlich, sondern korrelierten auch im Verhalten und anderen äußerlichen Merkmalen: Sie waren sich nicht nur molekular ähnlich, sondern insgesamt betrachtet. Selbst was ihr Bildungsniveau anging oder bei typischen Angewohnheiten wie etwa dem Rauchen zeigten sich ebenfalls deutliche Ähnlichkeiten. Deshalb nehmen die spanischen Forscher nun an, dass man aus genetischen Analysen bereits weitaus mehr über einen Menschen erfahren könnte als nur die Augenfarbe oder ungefähre Körpergröße.

Und das macht diese aktuelle Studie, so klein die Probandenzahl ist, wiederum nicht nur für die Medizin oder Evolutionsbiologie interessant, sondern auch für die Forensik, sollten sich zusätzlich zum Erscheinungsbild tatsächlich Verhaltenszüge anhand von Vergleichsstudien ermitteln lassen. „Das Foto eines Patienten gibt einem bereits Hinweise auf das Erbgut“, sagt Manel Esteller, was für eine Diagnose hilfreich sein könnte. Das Internet hält jedenfalls Abermillionen von Bilder aus aller Welt für wilde Spekulationen bereit: Ein Porträt gewährt demnach tiefen Einblick ins Genom und verrät so manche Verhaltensweise. Das sollte man vielleicht bedenken, bevor man sich aus jedem Winkel fotografiert und diese Selfies postet.