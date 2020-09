Quarantäne bis Reisekontrolle : Was gegen die Corona-Pandemie wirkt

Tausende Studien zur Corona-Pandemie sind bislang erschienen. Dutzende Vorgaben wurden ergriffen, abgesetzt und wieder eingesetzt – und doch herrscht noch immer keine Klarheit, was am besten vor der Ausbreitung des Virus schützt. Ein paar Erkenntnisse gibt es dennoch.

Es scheint wie ein Widerspruch, ist es aber nicht: Einerseits vermehrt sich Wissen weiter explosionsartig, andererseits hadern auch Forscher mit der Studienflut. Zehntausende Forschungsstudien zum Pandemie-Virus Sars-CoV-2 und zu der von ihm verursachten Krankheit Covid-19 sind in nur neun Monaten dieser Pandemie erschienen, Dutzende Maßnahmen wurden weltweit ergriffen, abgesetzt und wieder eingesetzt, um die Ausbreitung des neuen Erregers einzugrenzen – und doch herrscht nach all diesen Groß- und Kleinexperimenten noch immer nicht vollkommene Klarheit, was am besten vor der Ausbreitung des Virus schützt. Aus den vielen Einzelbefunden ergibt sich noch kein klares, endgültiges Bild. Doch wie sollte es auch? Selbst an der Influenza-Grippe wird nach Jahrzehnten noch weltweit geforscht.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Immerhin hat jetzt eine Gruppe von Gesundheitsforschern im Auftrag der Cochrane Stiftung Deutschland eine Zusammenfassung gewagt, was bestimmte nicht-pharmazeutische Corona-Maßnahmen gegen die Verbreitung des neuen Coronavirus betrifft: Dabei geht es um Quarantäne, Reisebeschränkungen und um breit angelegte Test-Screenings – Massentests an symptomlosen und symptomarmen Personen.

„Die Forschung zu Covid-19 schreitet rasch voran“

Die in Freiburg ansässige Cochrane Stiftung unterhält seit Jahren ein hoch angesehenes internationales Netzwerk von Wissenschaftlern, das die wissenschaftlichen Grundlagen für Entscheidungen in Gesundheitsfragen kritisch hinterfragt. Ihre Gutachter sind veritable Rosinenpicker: Sie verwerfen Befunde, die auf dünner Datenbasis oder schlechten Studien beruhen, und lassen nur „belastbare Evidenzen“ für ihre Bewertungen gelten.