Aktualisiert am

Die aktuellen Entwicklungen in der KI-Forschung werfen eine Vielzahl von Fragen auf. Die Herausforderung ist nun, diese in einen systematischen Zusammenhang zu bringen. Ein Gastbeitrag.

Zu Beginn einer Techniklinie, also einer kontinuierlichen Entwicklung einer Technologie, kann man zwei Stränge der Diskussion beobachten: Protagonisten und Skeptiker greifen den anfänglichen Medienhype auf und verstärken in der Debatte den Kontrast zwischen Chancen und Risiken. Die Welle ebbt allmählich ab, wenn sich neuere Versionen des betreffenden Produkts allmählich in den Alltag der Nutzer integriert haben.

In der wissenschaftlichen Technikfolgenabschätzung sind typische Diskussionskarrieren für öffentliche Debatten bekannt: Je früher eine technische Neuerung, die möglicherweise mit Risikovermutungen behaftet ist, bekannt wird, desto heftiger ist die Gegenreaktion. Seitens der Protagonisten wird dann beschönigt oder versucht, durch den Verweis auf Informationsbarrieren wie Betriebsgeheimnisse, Datenschutz, Patentrecht und Innovationshemmnisse einer solchen Debatte die Schlagkraft zu nehmen.