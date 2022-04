Infektionskrankheiten : Krieg und Armut sind die Eltern der Tuberkulose

In der Ukraine sind jetzt auch kugelsichere Westen nötig, um Tuberkulose zu bekämpfen. Und in Deutschland bereiten sich die wenigen Spezialisten darauf vor, geflüchteten Patienten zu helfen.

Aus der Zentrale in Kiew musste er sich zurückziehen, jetzt hält Andriy Klepikov in Lwiw die Stellung – und via Internet Kontakt mit seinen siebzig Kollegen bei der „Alliance for Public Health“ und deren zahlreichen Partnern im In- und Ausland. Die ukrainische Hilfsorganisation hat sich der Bekämpfung von Aids und Tuberkulose, TB, verschrieben und ein Netzwerk mit rund 3000 Helfern aufgebaut, darunter Ärzte, Sozialarbeiter und Pflegepersonal, von denen Betroffene seit Jahren medizinisch betreut und psychologisch unterstützt werden. Mit dem ehrgeizigen Ziel, beiden Epidemien ein Ende zu setzen. Von einigen Helfern und Patienten ist bekannt, dass sie durch russische Angriffe zu Tode kamen, von anderen fehlt jedes Lebenszeichen.

Statt also die Erfolge der letzten Jahre fortzusetzen – die Infektionsraten von HIV oder dem Tuberkelbazillus weiter zurückzudrängen, die Zahl der aufgespürten Kontaktpersonen zu steigern oder dafür zu sorgen, dass TB-Patienten ihre Behandlung tatsächlich durchhalten, was nun 88 Prozent schaffen, wo früher die Hälfte aufgab, – übernimmt die „Alliance“ jetzt noch andere Rollen. Man organisiert unter anderem Behandlungen in Nachbarstaaten, teilt Lebensmittelpakete aus oder hilft mit Papieren, und der Geschäftsführer tröstet Mitarbeiter, die sich vor einem Angriff nur mit einem Rucksack retten konnten, ihre Wohnung und das Auto anschließend völlig zerstört fanden. „Auch hier im Westen ist es nicht sicher“, schreibt Klepikov am Donnerstag und schickt das Foto eines ausgebrannten Pkws, um die Folgen eines Raketenangriffs zu dokumentieren. Der Alarm der Sirenen zermürbt, Mitarbeiter sind überall zerstreut, manche flohen nach Polen oder Deutschland, was die bisher übliche geographische Ordnung für die seit der Corona-Pandemie virtuellen Meetings außer Kraft setzt, doch sie machen weiter.