Fußball ist, wie Sport überhaupt, eine „relevante Säule der Demenzprävention“ – so endet die jüngste Pressemeldung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Denn natürlich profitieren die Hirngesundheit, das Herz, der Kreislauf und die Lungen, wenn jahrelang gekickt und viel gelaufen werde, darauf weist der Generalsekretär des mitgliederstarken Ärzteverbandes, der ehemalige Chefarzt und Neurophysiologe Peter Berlit, im Gespräch noch einmal ausdrücklich hin.

Und doch treten die Neurologen in dieser Woche einmal mehr nicht als Anwälte des Fußballs an die Öffentlichkeit, sondern als Kritiker und energische Mahner. Es geht um das seit Jahren umstrittene Kopfballspiel. „Als Mediziner müsste man sagen: klar verbieten.“ So unmissverständlich, wie das Berlit sagt, will man das als Fachgesellschaft allerdings nicht formulieren. Stattdessen konstatiert man mit Blick auf das Demenzrisiko von langjährigen Fußballern einen neuerlichen „Anlass zur Sorge“.