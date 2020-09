Anti-Corona-Nasenspray : Der „sanfte“ Impfstoff für radikale Lösungen

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das sind aber eigentlich nicht die Vorbehalte, die Ulrich Lauer im Hinblick auf die Erfolgsaussichten der frühen Covid-19-Impfstoffe der ersten Generation im Blick hat. Wer sich impfen lässt, und wo der Impfstoff wirkt, der wird kaum schwer an Covid-19 erkranken – und damit auch an der Eindämmung der Pandemie mitwirken. Generelle Impfkritik ist deshalb überhaupt nicht Lauers Thema. Der Mediziner selbst entwickelt derzeit in seinem Tübinger Labor einen Covid-19-Impfstoff. Der ist allerdings in vieler Hinsicht anders als die von den Pharmakonzernen und der öffentlichen Hand massiv gesponserten und von der Weltgesundheitsorganisation unterstützten Impfstoff-Topkandidaten. Lauer nennt ihn den „nachhaltigen“ Impfstoff. Das hat nichts mit der Dauer der beabsichtigten Immunität zu tun, die man bisher von keinem Präparat kennt und in den Experten-Prognosen von Monaten bis möglicherweise Jahre reicht. Es geht auch nicht um eine alternative, biologisch-organische Herstellung der Vakzine. Nachhaltig soll Lauers Impfstoff sein, weil seiner Überzeugung nach nur so eine wirklich breite Akzeptanz erzielt und langfristig der Erreger auch nur so radikal reduziert werden könne. Lauers Lösung: ein Impfstoff als Nasenspray.

Keiner der bisher hoch gehandelten Impfstoff-Kandidaten wird durch die Nase verabreicht. Alle sollen per Injektion intramuskulär oder subkutan in den Körper und damit in die Blutbahn gelangen und anschließend die erwünschte starke – aber möglichst nebenwirkungsfreie - Immunreaktion auslösen. Ob ein Impfstoff das überhaupt leisten kann, der oberflächlich in der Nase zerstäubt und auf die Schleimhaut gebracht wird, wusste keiner. Früher gab es schon einmal auch Probleme mit Nasenspray-Grippe-Vakzinen, die ein schädliches Adjuvans enthielt.