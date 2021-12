24 Stunden rund um die Uhr? „Wir haben tatsächlich in drei Schichten gearbeitet, es war eine extrem produktive Phase am Institut, was wir an der Liste von Publikationen sehen, die jetzt herauskommen“, sagt Benjamin List und lacht. „Vielleicht weil wir es als ein Privileg ansahen, trotzdem arbeiten zu können, und wir wollten unseren Beitrag leisten.“ Damit meint List, der am 10. Dezember 2021 mit dem diesjährigen Nobelpreis in Chemie ausgezeichnet wird, den er sich mit dem Briten David MacMillan teilt, natürlich nicht nur die „Hand Sanitizer“, sondern vielmehr ihre Versuche, recht komplexe antivirale Wirkstoffe schneller, einfacher und damit kostengünstiger zu synthetisieren. „Das ist das, was wir in Mülheim sehr gut können“, sagt List selbstbewusst, „deshalb hatten wir uns die aussichtsreichsten Substanzen vorgenommen.“ Zum Beispiel Remdesivir mit der Summenformel C₂₇H₃₅N₆O₈P, das die viel zu großen Hoffnungen im frühen Hype bisher zwar enttäuschte, sich aber vielleicht noch beweisen kann – und dann wäre es zweifellos praktisch, wenn die Synthese nicht auf etwa elf Schritten beruhen würde: „Wir haben gerade ein Paper eingereicht, das zeigt, wie es über nur drei großartige Stufen zu schaffen ist, beziehungsweise mit sieben Schritten in der längsten Sequenz.“ Und schon beginnt List von der Organokatalyse zu schwärmen, die solche Abkürzungen auf elegante Weise möglich macht.