Ihr 117. Start wird ihr letzter sein. Am Dienstag hatten ungünstige Winde hoch über dem Startgelände des europäischen Raumfahrtzentrums bei Kourou in Französisch-Guayana dem letzten Exemplar der europäischen Schwerlastrakete Ariane 5 noch einen Tag Frist beschert. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag aber soll sie in ihrer Variante ECA abheben von der Startrampe „ELA3“ in Sichtweite des Atlantiks. Dabei wird sie zwei Kommunikationssatelliten in die geostationäre Umlaufbahnen befördern: den deutschen „Heinrich Hertz“ sowie “Syracuse 4B“ des französischen Militärs.

Dann ist auch die fünfte Generation der europäischen Trägerrakete Geschichte. In einem Vierteljahrhundert hatte die Ariane 5 sich den Ruf als ein besonders zuverlässiges System zum Erreichen des Weltalls erworben, dem man auch die heikelste Fracht anvertrauen konnte, etwa das zehn Milliarde Dollar teure James-Webb-Teleskop. Von den bisher 116 Starts gingen zur zwei schief. Drei waren lediglich partiell erfolgreich.

Nach einer solchen Bilanz sah es am frühen Nachmittag des 4. Juni 1996 erst einmal nicht aus. Zuvor hatte sich um die Mittagszeit der große Vortragssaal der Zentrale des European Southern Observatory in Garching bei München mit Menschen gefüllt, die der Live-Übertragung des ersten Starts der Ariane 5 beiwohnen wollten. Nicht wenige von ihnen waren Wissenschaftler des benachbarten Max-Planck-Instituts für Extraterrestrische Physik (MPE) und hatten an dem Projekt „Cluster“ mitgearbeitet, vier Sonden, die in Formation unter anderem das Magnetfeld der Erde vermessen sollten. Nun waren die vier Sonden in der Spitze der nagelneuen Rakete verstaut. Die Vorgängerin Ariane 4 hatte sich als enorm zuverlässig erwiesen. Was konnte schon schiefgehen?

Das, was statistisch gesehen allerdings bei rund der Hälfte aller Jungfernflüge neuer Raketensysteme passiert: Es ging schief. Denn 37 Sekunden nach dem makellosem Abheben geriet das Lageregelungssystem der ersten Ariane 5 außer Kontrolle und die Rakete musste sich selbst sprengen. Die wertvollen Instrumente der MPE-Forscher, Resultat der Arbeit oft vieler Berufsjahre, regneten auf die Mangrovensümpfe vor Kourou. Erwachsene Männer brachen in Tränen aus.

Schuld war ein Softwarefehler: Ein Programmcode war ungetestet von der Ariane 4 übernommen worden. Der zweite Start einer Ariane 5 im Jahr 1997 war dann auch nur teilweise erfolgreich – insgesamt alles andere als ein vielversprechender Start. Doch die Ariane 5 wurde dringend gebraucht. Denn der Markt für Raketenstarts tendierte zu immer schwereren Nutzlasten für geostationären Orbits in rund 36.000 Kilometern Höhe, wo Erdsatelliten sich genau mit dem Planeten drehen und daher immer über derselben geographischen Position verbleiben. Die Ariane 4 war dafür bald zu schwach. Europa brauchte die neue Schwerlastrakete.

Und die Ingenieure und Techniker des alten Kontinents lieferten. In den 25 Jahren wurde das System weiter entwickelt. Zuletzt konnte man die Ariane 5 in der 59 Meter hohen Variante „EAC“ anbieten, die bis zu zehn Tonnen Nutzlast in geostationäre Bahnen zu schießen vermochte sowie in der 53 Meter hohen „ES“ für bis zu 20 Tonnen in niedrigere Umlaufbahnen von 300 Kilometer Höhe. Auch fünf ATV (Automated Transfer Vehicle) genannte Frachtkapseln zur Internationale Raumstation ISS hat die Ariane 5 in den Jahren 2008 bis 2015 ins All gehoben.

Mittelre Höhen wurden ebenfalls bedient, etwa mit Komponenten des europäischen Satellitennavigationssystem „Galileo“ in 23.000 Kilometer Höhe sowie Missionen jenseits der Erdumlaufbahnen. So starteten etwa die Weltraumteleskope Herschel, Planck und James Webb jeweils mit einer Ariane 5 zum zweiten Lagrangepunkt auf einer Sonnenumlaufbahn in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von dem Orbit der Erde, die Raumsonde Rosetta zu einem Kometen, die Mission BepiColombo zum Merkur und zuletzt JUICE zum Jupiter.

Der Einschuss des James-Webb-Teleskops Ende 2021 war vielleicht sogar der größte Triumph der Ariane 5, wenn nicht überhaupt der europäischen Trägerraketentechnik. Er gelang derart perfekt, dass das Teleskop anschließend kaum Treibstoff für Bahnkorrekturen verbrauchte. Das hat seine geschätzte Missionsdauer auf 20 Jahre glatt verdoppelt.

Dieser am Ende dann doch enorme Erfolg übt nun einen gewissen Druck auf ihre Nachfolgerin Ariane 6 aus, die unter anderem den neuen Bedarf nach Beförderungsmöglichkeiten für ganze Satellitenschwärme mit jeweils einem Start bedienen soll. Zudem war die Ariane 6 in ihrer Entwicklungszeit von der Innovation wiederverwendbarer Raketenstufen, den sich Elon Musks Unternehmen SpaceX auf die Fahnen schreiben kann, überholt worden. Die Ariane 6 könnte – als Rakete die jeweils nur einmal fliegen kann – nun etwas mehr Mühe haben, sich mittelfristig so auf dem Markt für Satellitenstarts zu behaupten, wie es ihre Vorgängerin konnte. Andererseits sind laut Angaben der Firma Arianespace, welche die europäischen Raketen vermarktet, schon etliche Starts mit der Ariane 6 gebucht, obwohl sie noch gar nicht geflogen ist.

Zuletzt hatte auch die Pandemie und die damit einhergehenden Reisebeschränkungen das Testen der in verschiedenen Ländern Europas gefertigten Komponenten sowie der Prozesse in Kourou heftig verzögert. Nun hofft man auf einen Jungfernflug der Ariane 6 im kommenden Jahr. Wenn es dann noch einmal Raketentrümmer über den Mangroven von Kourou regnet, wäre das bedauerlich, doch kein zu böses Omen für Europas Raketenbauer. Die Ariane 5 hat ihrer Nachfolgerin neben jeder Menge technischer Erfahrung auch diese Hoffnung vermacht.