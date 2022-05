Und dann ist da noch Coffea canephora, besser bekannt als Robusta, die bis 1.500 Meter Höhe wächst. Sie stammt aus Westafrika und wird erst seit dem 18. Jahrhundert kultiviert. Jährliche Durchschnittstemperaturen bis 26 Grad hält Robusta aus, ihr Aroma reicht allerdings nicht an jenes der Arabica-Pflanze heran, die derzeit den Spezialitätenmarkt allein beherrscht und die höchsten Preise erzielt. Kaffeeexperte Davis setzt daher lieber auf andere Arten, die an das Geschmacksniveau von Arabica heranreichen. Seine Hoffnungen stützt er auf ein Erlebnis aus dem Jahr 2018. In Sierra Leone stießen er und sein Team nach mehreren Stunden Marsch durch dichten Wald auf einen Bestand an C. stenophylla. Diese Art wurde seit den 1950er-Jahren nicht mehr in der Wildnis gesichtet, ihren Bohnen attestiert Davis einen exzellenten Geschmack mit historischen Belegen, viel besser noch als der von Arabica.



Stenophylla fühlt sich auch auf gerade mal 400 Meter Höhe wohl, und Durchschnittstemperaturen bis 25 Grad sowie Trockenheit machen ihr nichts aus. Doch ihr Anbau wurde vor fast hundert Jahren aufgegeben, die Art ist vom Aussterben bedroht, und es wäre nicht einfach, sie wieder am Markt zu etablieren. Davis kennt eine besser geeignete Alternative: Coffea liberica. Ihr Marktanteil liege zwar nicht einmal bei einem Prozent, aber sie könne ein ähnlich hohes Geschmacksniveau erreichen wie Arabica – und wie Robusta eine deutlich höhere Jahresdurchschnittstemperatur vertragen. In Uganda würden manche Bauern bereits auf Liberica-Kaffee umstellen, sagt Davis. Und was können Kaffeebauern tun, die weiterhin auf Arabica setzen? Für sie gebe es nur zwei Optionen, sagt Davis: weiter oben am Berg anbauen und mehr Schatten schaffen, mulchen sowie bewässern. Das Großklima kann man so nicht beeinflussen, das Mikroklima in einer Plantage aber sehr wohl.

T homas Kimasi und Loyce Neumbe verkaufen einen Teil ihrer Bohnen an eine deutsche Start-up-Firma mit Sitz in Hannover: „Mulembe Kaffee“, ein Vertrieb mit Ladencafé. 2019 gegründet, hat das Unternehmen heute sechs Mitarbeiter und bezieht seine Kaffeebohnen ausschließlich aus Uganda, und zwar von 44 Farmen am Mount Elgon. Mulembe bietet Spezialitätenkaffee an, das heißt, dieser erreicht mindestens 80 von 100 Punkten bei einem Bewertungsverfahren, dessen Kriterien die Specialty Coffee Association herausgibt. Die Aromen sind fein und süß, defekte Bohnen werden vor der Röstung sorgfältig aussortiert. Liegt der sogenannte Cupping-Score unter 80, handelt es sich um gewöhnlichen Kaffee, der meist die Supermarktregale füllt.

Mit dem Ausdruck „Mulembe“ grüßen sich die Menschen am Mount Elgon, das bedeutet etwa: „Hallo, ich komme in friedlicher Absicht.“ Nach eigenen Angaben bietet Mulembe-Kaffee den Bauern die höchsten Marktpreise, und fünf Euro je verkauftem Kilo Röstkaffee fließen in eigene Projekte in Uganda, um die Produktionsbedingungen und auch die Lebensverhältnisse der Farmer zu verbessern. Sie erhalten Wasserfilter, Bienenstöcke, Unterstützung beim Renovieren ihrer Häuser und neue Arbeitsfelder wie Kakao und Vanille. Jeder Farm kauft das Start-up eine garantierte Menge, aber nicht die komplette Ernte ab; in den vergangenen zwei Jahren wurden jeweils mehrere Tonnen Bohnen nach Deutschland importiert.

Zwei Mitarbeiter des Start-ups stammen aus Uganda. Einer von ihnen ist Derick Malinga, 26 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter. Er berät die Kaffeebauern, wie sie klimawandelgerecht anbauen können, und pflanzt selbst Kaffee an. Wie, das zeigt er bei einem Besuch auf seiner Farm am Mount Elgon in Buginyanya, Distrikt Bulambuli. Erst schaufelt Malinga Kuhdung und Erde in ein Loch, dann setzt er ein Pflänzchen hinein. Zuletzt bedeckt Malinga den Boden mit Stroh. In gut drei Jahren soll die Pflanze Früchte tragen. Malinga ist am Mount Elgon aufgewachsen, als Kind arbeitete er auf der Kaffeefarm seines Vaters. Später vermachte dieser ihm zwei Anbauflächen, zwei weitere kaufte er dazu: 841 Kaffeepflanzen wachsen auf all den Feldern, erzählt Malinga stolz. Er hat in Uganda Agrarwirtschaft studiert, die Pflänzchen stehen bei ihm in schönster Ordnung.