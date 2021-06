Vormarsch von Virus-Variante : Delta verzeiht keine halben Impf-Sachen

U-Bahn-Station in London: Vor allem in Großbritannien hat sich Delta bereits ausgebreitet. Bild: AFP

Sich auf den eigenen Impferfolgen auszuruhen, das kommt in England mit seinen fast zwei Drittel Erstgeimpften derzeit kaum in Frage. Auf der Insel breitet sich nämlich die zuerst in Indien entdeckte und dort wochenlang für Ausnahmezustände verantwortliche Sars-CoV2-Variante Delta schnell aus. Für die Briten ist damit Realität, wofür die deutsche Kanzlerin im Frühjahr mit Blick auf Variante Alpha – die damals so genannte britische Variante B.1.1.7 – noch belächelt worden war: die zweite Pandemie im Land. Englische Virologen sprechen inzwischen tatsächlich von den zwei Epidemien: die erste mit den Alpha-Viren ist dank der aggressiven Impfkampagne im Sinkflug, die andere mit Delta (B.1.617.2) schwingt sich seit Mitte Mai immer weiter auf.

Ähnlich in den Vereinigten Staaten: Auch dort verbreitet sich Delta trotz guter Impffortschritte in einigen Landesteilen, wo anderen Virusvarianten die Luft auszugehen scheint. Die jüngsten Zahlen aus Deutschland zeigen da weniger Dynamik, sie stammen von Ende Mai: Der Anteil von Delta an allen kursierenden Sars-CoV-2-Varianten lag da bei 2,1 Prozent. Alpha dominiert noch deutlich mit einem Anteil von mehr als 93 Prozent. Doch die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, die genetische Überwachung der Varianten hierzulande ist weiterhin sehr viel lückenhafter als in Großbritannien oder USA.

Akute Schreckensprognosen werden vermieden

Was also ist zu erwarten von Delta, kann sie die neue Impf- und Niedriginzidenzeuphorie im Land bremsen? „Schrittweise“ werde sich Delta in den nächsten Wochen durchsetzen, prophezeite jüngst der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet, dass die Variante auch in Deutschland „im Herbst wichtig“ werde. Akute Schreckensprognosen werden vermieden. Bei rapide fallenden Infektionszahlen, so scheint es, werden die Experten hierzulande vorsichtiger. Niemand will die guten Aussichten trüben, jetzt, wo unisono ein guter zweiter Pandemiesommer angekündigt wurde. Doch blickt man außer Landes, spaltet Delta die Expertenwelt.

Optimisten wie der kalifornische Mediziner Eric Topol, der als Corona-Kommunikator weltweit beachtet wird, sieht noch keine große neue Gefahr und das Wasserglas mit der Delta-Variante immer noch halb gefüllt. Jedenfalls dort, wo die Impffortschritte deutlich zu Buche schlagen. Mit einer Effektivität von 95 Prozent, so fasst Topol die jüngsten Impfstudien zu Delta zusammen, werde eine schwere Covid-19-Erkrankung nach einer Zweifachimpfung verhindert – zumindest mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Und auch die Wahrscheinlichkeit einer Neuinfektion werde nach den jüngst von Public Health England veröffentlichten Statusbericht zwischen 70 und 90 Prozent verringert. Das liegt nahe an den großartigen Zulassungskennzahlen des Impfstoffs.

Wichtig: Vollständige Impfung

Die Betonung liegt hier allerdings auf dem Begriff Zweifachimpfung: Nur die vollständige Impfung wirkt so extrem effektiv gegen Delta. Die jüngsten britischen Daten, die der Gesundheitsminister Anfang der Woche präsentiert hatte, lassen das klar erkennen. Von 126 Engländern, die in den vergangenen Wochen wegen einer Delta-Infektion stationär in Kliniken behandelt werden mussten, waren 83 ohne Impfung, 28 hatten erst eine Dosis erhalten und drei der klinisch behandelten Impflinge hatten zuvor beide Impfdosen erhalten. Die Wichtigkeit der zweiten Impfung wird durch eine vor wenigen Tagen im Lancet erschienenen Vergleichsstudie mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer eindeutig belegt. Die Mengen an Antikörpern im Blut, die gegen Delta wirken, lassen nach der ersten Impfung noch zu wünschen übrig. In Neutralisationstests, die als Labormaßstab für die Antikörper-Wirkung gesehen werden können, schneidet Delta insgesamt ähnlich bedenklich ab wie Beta – die in Südafrika zuerst beschriebene Variante, die bis dahin als die unerfreulichste galt mit Blick auf den Immunschutz.