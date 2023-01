Teenager findet Mathebeweis : Simpel und mysteriös zugleich

Aktualisiert am

Daniel Larsen tickte schon als 13-Jähriger etwas anders: Der Teenager aus Bloomington im US-Bundesstaat Indiana rätselte mit Vorliebe an Knobeleien wie Scrabble – einem Spiel, das spätestens seit Loriots „Schwanzhund“ eher für seine betagte Anhängerschaft bekannt ist – und erstellte sogar eigene Kreuzworträtsel. Die schickte er bei großen Zeitungen ein, unter anderem bei der „New York Times“ (NYT). Achtmal versuchte er das. Und achtmal wurde ihm freundlich mitgeteilt, dass seine Rätsel nicht so recht zur Leserschaft passten: zu schwierig, die gesuchten Worte zu unbekannt. Davon ließ er sich jedoch nicht entmutigen, sondern schrieb ein Computerprogramm, das ihm dabei half, sein Puzzle zu verbessern. Die neunte Einsendung brachte dann den ersehnten Erfolg: Larsen wurde im Jahr 2017 zum jüngsten Rätselsteller in der Geschichte der NYT.

Störrisches Durchhaltevermögen, gepaart mit einer schier unermüdlichen Frustrationstoleranz, damit verblüffte Daniel Larsen bereits als Kind. Vergangenen Sommer, nun 17-jährig und in seinem letzten Schuljahr an der High-School, ermöglichten es ihm diese Charaktereigenschaften, einen komplizierten Beweis aus der Zahlentheorie zu liefern: Er konnte zeigen, dass es immer eine Carmichael-Zahl im Intervall zwischen x und 2x gibt. Hierbei stellt x eine beliebige, natürliche Zahl dar, die hinreichend groß ist. Carmichael-Zahlen sind Objekte, die auch als Pseudoprimzahlen bezeichnet werden, weil sie bestimmten für Primzahlen geltenden Relationen genügen, ohne tatsächlich Primzahlen zu sein.