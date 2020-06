Virus schädigt Organe : Wie das Coronavirus die Nieren attackiert

Christoph Wanner hat sich gefreut, als er die neue Studie gesehen hat. „Endlich mal Ergebnisse, die wir für die Patienten sofort nutzen können“, sagt der Chef-Nephrologe der Uniklinik Würzburg. "Und dann auch noch aus Deutschland. Gute Forschung kann hierzulande gelingen." Wanner ist so begeistert über die Studie seines Kollegen Tobias Huber, Chef-Nephrologe an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf.

Hubers Team fand heraus, dass das neue Coronavirus nicht nur die Lungen befällt, sondern gerne auch andere Organe – vor allem die Nieren. Gerade haben die Forscher ihre Daten zu 27 Patienten in der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" veröffentlicht. Rund hunderttausendmal wurde die Studie im Internet angeklickt, eine der am häufigsten angeschauten Berichte in der Zeitschrift.