Ist München Europas Virusquelle? : Der unheimliche Siegeszug der Corona-Mutanten

Was macht das neue Coronavirus so besonders? Genforscher kommen auf immer brisantere Details: Zum Beispiel, dass es eine aggressivere Variante gibt – und frühe Viren aus München, die inzwischen Europa erobert haben.

Die entscheidenden Sätze, die der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und seine Mitarbeiter bei jedem ihrer regelmäßigen Briefings unterbringen möchten, drehen sich um die Eindämmung der Viruskrankheit Covid-19 – um das „Containment“. Den Seuchenzug zu stoppen hat immer noch höchste Priorität. An zweiter Stelle aber kommt schon das Virus selbst: „Wir lernen das Virus immer besser kennen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag. Doch was sich hinter dieser vagen Andeutung versteckt, machen die Virologen und Epidemiologen der Gesundheitsbehörde selten öffentlich. Zu frisch ist die Epidemie noch, zu dünn viele Daten, zu wackelig die Schlussfolgerungen.

Jede Andeutung könnte noch mehr Hysterie auslösen, die Verunsicherung ist schon groß genug. Und tatsächlich kann man viele Erkenntnisse erst Monate später seriös bewerten. Dennoch dringen manche wichtigen Befunde aus den Labors nach draußen – auch weil sich die Wissenschaftler von dem mehr an Wissen und Kommunikation auch ein mehr an Rationalität im Umgang mit der Seuche erhoffen. Ob die beiden neuen Nachrichten aus den Genlabors der Virologen,die nun die Runde machen, dazu gehören, wird sich bald zeigen. Sie bieten jedenfalls einige Brisanz.

„Aggressivere“ und „weniger aggressive“ Variante

Die erste wurde in den sozialen Medien über die englischsprachige chinesische „Global Times“ verbreitet. Forscher aus China hätten zwei genetische Varianten ausgemacht – eine S- und eine L-Linie identifiziert. Nun sind Mutanten nichts ungewöhnliches, Viren mutieren besonders oft, das macht sie in der Auseinandersetzung mit dem Immunsystem so erfolgreich. In dem Fall geht es aber um zwei im Genpool herausstechende Linien – eine „aggressivere“ und eine „weniger aggressive“ Variante.

Das wissenschaftliche Paper dazu stammt von Genforschern aus sechs Instituten, unter anderem der Nationalakademie, in Peking und Schanghai. Grundlage ist die vergleichende Analyse von Coronaviren aus Mensch und Tier, insbesondere aber von 103 Virenproben aus China (hauptsächlich aus der Region um das Epizentrum Wuhan) sowie einige Proben aus anderen Ländern, in denen man früh angefangen hatte, die jeweiligen Sars-CoV-2-Funde genetisch zu entziffern. Die wissenschaftliche Arbeit ist noch in keinem Fachmagazin erschienen und hat damit wichtige Qualitätshürden noch nicht genommen. Dass es dennoch kursiert, könnte damit zusammen hängen, dass man daraus Hoffnung schöpfen könnte. Die Gensequenzierung hat nämlich gezeigt, dass die beiden stabilen Varianten unterschiedlich verbreitet sind. Die erste, der L-Typ, ist weiter verbreitet: 70 Prozent der Viren-Genome, die man getestet hat, enthalten dieses spezielle Genmuster. Sie ist vor allem in Wuhan verbreitet, wo die Epidemie im Dezember vergangenen Jahres möglicherweise ihren Anfang genommen hat. Die L-Variante ist die aggressivere, die Erreger sind infektiöser und gefährlicher. Sie soll die explosionsartige Verbreitung in Wuhan angetrieben haben.

