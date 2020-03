Showdown der Corona-Experten : Die Stunde der Virologen

Es gibt derzeit nicht zu wenige Informationen, sondern es sind eigentlich viel zu viele, und es ist nicht leicht zu sagen, was bestätigte Fakten, was Vermutungen, was Gerüchte sind.“ Wenn ein Professor das sagt, muss es doch stimmen, oder? Aber warum sagt Christian Pentzold denn jetzt so etwas, wo im Moment noch jeder nach mehr lechzt?

Sonja Kastilan Verantwortlich für das Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wir wollen wissen, wann endlich ein Gegenmittel, ein Impfstoff gefunden ist – morgen, in einem Monat, erst 2021? Und wir schauen womöglich stündlich auf die Infektionszahlen. Weltweit. Natürlich, man kennt sich ja inzwischen aus, dient dazu am besten das schwarz-rote Dashboard der Johns Hopkins University, nicht die Website des Berliner Robert-Koch-Instituts, und das Mosern über den Gebrauch altmodischer Faxgeräte zur