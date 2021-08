Studien zu Pandemie-Events : Wie gefährlich sind Großveranstaltungen?

Dass die Fußballeuropameisterschaft 2021 im zweiten Pandemiejahr und während des Siegeszuges der noch leichter übertragbaren Delta-Variante von SARS-CoV-2 ein signifikantes Ge­sundheitsrisiko dargestellt hat, wird wohl niemanden überraschen, der das eine oder andere Spiel im Fernsehen verfolgt hat. Dennoch war es interessant, in der vergangenen Woche die offiziellen Zahlen dazu in einem Bericht des Public Health England (PHE) zu lesen. Im Rahmen des Events Research Programme (ERP), eines Programms zur Risikoabschätzung einer Covid-19-Übertragung bei öffentlichen Veranstaltungen, hatte das PHE Kontaktverfolgungsdaten auf Verbindungen zu sechs öffentlichen kulturellen und sportlichen Großereignissen zwischen Ende Juni und Ende Juli geprüft.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton.



Das Ergebnis: 87 Prozent der im Kontext dieser Veranstaltungen mutmaßlich geschehenen Ansteckungen gingen auf die Fußball-EM zurück, davon wiederum der größte Teil auf das Finale im zu 75 Prozent besetzten Wembley-Stadion. 2294 Besucher, die offenbar am Tag des Spiels infektiös waren, führten demnach zu 3404 Neuinfektionen - und das trotz eines erforderlichen Nachweises entweder eines negativen Tests, einer vorherigen Infektion oder einer Impfung. Zum Vergleich: Die Tennisbegegnungen in Wimbledon mit vollständig geöffneten Arenen wurden lediglich mit knapp 600 Infektionen in Verbindung gebracht, die dort ihren Ursprung gehabt haben könnten.