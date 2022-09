Corona-Impfung : Was steckt hinter dem seltenen Phänomen Post-Vac?

In Betroffenenforen liest man verzweifelte Sätze. „Maximal 20 Minuten langsames Gehen am Tag, mehr ist nicht drin“, heißt es da. Oder: „Ich vergesse ständig, was ich eigentlich gerade tun wollte, totaler Brain-Fog.“ „Bekomme gerade so meinen Alltag/Haushalt geregelt, aber Arbeit und irgendwas mit Extra geht nicht.“

Diese Sätze klingen alle nach Long Covid, danach, dass ein Mensch eine Corona-Infektion ausgestanden hat, aber auch Wochen oder sogar Monate später nicht wieder gesund geworden ist. Aber sie stammen nicht von Covid-Patienten, sondern von Menschen, die die Corona-Impfung für ihre Beschwerden verantwortlich machen. Auf verschiedenen Foren im Internet erzählen sie ihre Geschichten. Sie leiden, davon sind sie überzeugt, an Post-Vac, an Nebenwirkungen der Impfung, die länger als zwei Monate anhalten.