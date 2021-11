Coronavirus B.1.1.529 : Wie gefährlich ist die hochgerüstete Virus-Variante aus Afrika?

Kaum eine Woche ist es her, dass die Sars-Cov-2-Variante B.1.1.529 aus dem Süden Afrikas bekannt wurde. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befasst sich am heutigen Freitag überhaupt zum ersten Mal mit ihr. Und doch ragt die Variante schon weit über die Hunderte anderen offiziell gelisteten Erreger hinaus. Der Grund: B.1.1.529, erstmals in Botswana beschrieben, enthält mehr als dreißig Mutationen allein an den Virus-„Stacheln“, also den Spike-Proteinen an der Oberfläche, mit denen sich der Erreger Zugang zum menschlichen Körper verschafft. Es ist aber nicht nur die Zahl, sondern vor allem die Kombination der Mutationen, die vielen Virologen Kopfzerbrechen bereitet. Und: In Südafrika ist die neue Variante durch eine schnelle Ausbreitung aufgefallen.

In der Region Gauteng mit den Städten Pretoria und Johannesburg ist die Zahl der neu registrierten Infektionen exponentiell gestiegen und macht schon neunzig Prozent der zuletzt entdeckten Viren aus. Allerdings ist die Gesamtzahl mit um die tausend erfassten B.1.1.529-Genomen immer noch relativ klein. Mit den neuen Gensequenzierungsarbeiten entdecken Wissenschaftler inzwischen neue Varianten viel schneller. Es könnte sich demnach also auch um einen „Gründereffekt“ handeln – also, dass sich die Viren bislang vor allem in Gegenden mit wenig geimpften Menschen ausbreiten.

Neue vorläufige Einreisebeschränkungen

Noch ist jedenfalls nicht klar, ob die neue Variante tatsächlich gefährlicher ist als Delta oder Alpha. Trotzdem haben Israel und Großbritannien zumindest vorläufige Einreisebeschränkungen aus den Ländern angeordnet, in denen die Variante vermutet wird. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Freitagmorgen, die EU-Kommission werde vorschlagen, in enger Absprache mit den Mitgliedsländern Flugreisen in den Südafrikas kurzfristig zu unterbinden. Wann und wo genau der Ausbruch stattgefunden hat, ist noch unklar. In Hongkong wurde ein Infizierter identifiziert, der sich bis Mitte November einige Zeit in Südafrika aufgehalten hatte.

Sollte die Variante heute offiziell von der WHO in die Liste der „interessanten“ oder „besorgniserregenden“ Varianten aufgenommen werden, dürfte sie die Bezeichnung „Nu“ erhalten. Die WHO ordnet die beunruhigenden Coronavarianten nach dem griechischen Alphabet an. Die zuletzt erfassten Erreger – wie etwa „Mu“ – waren Abkömmlinge der inzwischen weltweit dominierenden Delta-Variante. Schon Delta enthält einige Mutationen, die ihre Übertragbarkeit deutlich gesteigert und zusätzlich die Wirksamkeit der Impfstoffe und einiger Medikamente vermindert haben. Entscheidend dafür sind die Veränderungen im Spike-Protein.

Ändert sich, ausgelöst durch die Bauplanänderungen im Virengenom, die Struktur dieses Proteins und erhöht sich damit die Gestalt des Stachels auf dem Virus, kann zweierlei passieren: das Virus wird reistenter gegen die vom Immunsystem oder therapeutisch verabreichten Antikörper-Medikamente – oder der Erreger kann leichter in die menschlichen Zellen eindringen und sich damit infektiöser werden. Denkbar ist auch – je nachdem wie gravierend die mutationsbedingten Spike-Veränderungen sind – dass das Virus andere Organe stärker befällt oder insgesamt sich aggressiver im Körper ausbreitet und damit gefährliche Immunüberreaktionen auslöst.

All das wäre nach den bisherigen Erfahrungen mit Sars-CoV-2 keine große Überraschung. Jesse Bloom, einer der führenden amerikanischen Viren-Genomforscher, spricht nach den ersten Computeranalysen der Genomsequenz von „einer Menge Veränderungen in den antigenen Eigenschaften“. Von 36 untersuchten Antikörpern, die bereits therapeutisch gegen Sars-CoV-2 eingesetzt werden, könnten viele ihre Wirksamkeit verlieren, spekulierte das Bloom-Labor auf Twitter. Allerdings hieße das noch lange nicht, dass die Impfstoffe oder Medikamente mit „Nu“ schlagartig ihre Schutzwirkung verlören.

Wie genau das Virus im Hinblick auf Infektiosität und Immunflucht einzuschätzen ist, müssen nun zuerst die Labortests zeigen. Beunruhigend ist für Virologen beispielsweise eine Kombination aus drei bekannten Mutationen (H655Y, N679K, P681H), die direkt neben der für Sars-Cov-2 extrem wichtigen Furin-Spaltungsstelle im Stachelprotein liegen. Daneben sprechen einige Mutationen sowohl im Spike-Protein als auch in der Virushülle dafür, dass die Immunantwort deutlich geschwächt sein könnte. Möglich also, dass mit „Nu“ tatsächlich das in die Welt gekommen ist, was bei früheren Sars-CoV-2-Varianten schon als „ganz neuer Erreger“ tituliert wurde.

Wie er entstanden ist, lässt sich aus den Mutationen nicht herleiten. In der Regel entstehen solche hochgradig mutierten Varianten dadurch, dass sie sich wochen- oder monatelang im Körper von immungeschwächten Corona-Patienten vermehren und neu kombinieren. Dass die Massenimpfungen die Entstehung der mutationsreichen Variante befördert haben könnte, hält der Genom-Eipdemiologe Trevor Bedford für sehr unwahrscheinlich. Als viel wahrscheinlicher gelte, dass schwach wirkende antivirale Medikamente wie Remdesivir dazu in der Lage sind, eine Infektion meistens nicht schnell stoppen, wenn sie zu spät verabreicht werden.

Ob die neue Variante das Potential hat, sich weltweit auszubreiten, Delta zu verdrängen und womöglich die Pandemie damit weiter zu verschärfen, ist also noch völlig offen. Entscheidend dürfte sein, wie sich mit den Mutationen die Übertragbarkeit verändert. Die allermeisten Mutationen bewirken das Gegenteil: dass sich die Viren abschwächen oder wenigstens nicht beides – erhöhtes Ansteckungsrisiko und Immunabwehr-Flucht – gleichzeitig eintritt. Schon die Beta-Variante, die im vergangenen Jahr ebenfalls erstmals im Süden Afrikas aufgetreten und virulent geworden war, hatte viele fatale Eigenschaften, um die Immunabwehr zu unterlaufen. Dennoch hat sie sich nicht gegen die etwas später auftauchende und sehr viel leichter übertragbare Delta-Variante durchgesetzt.