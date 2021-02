Neue Corona-Selbsttests : Warum Schnelligkeit besser sein kann als Genauigkeit

Schnelligkeit statt Genauigkeit? Da wurde monatelang um falsch negative und falsch positive Tests gestritten und darum, ob die PCR-Tests überhaupt sicher das Virus im Körper nachweisen können, und jetzt sollen sich die Bürger plötzlich dank Sonderzulassungen für Schnelltests in Eigenregie selbst abstreichen und überwachen? Ausgerechnet mit Tests, die zwar in wenigen Minuten schnelle Resultate liefern, aber praktisch von der ersten Welle an als notorisch ungenau galten? Sind die Nachweismethoden dieser Schnelltests wirklich so viel besser geworden?

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Das auch, durchaus. Aber das ist es eigentlich gar nicht, was zumindest Teile der Politik – und auch Teile der Wissenschaftler – am Ende doch noch vom Nutzen der sogenannten Antigen-Schnelltests für die Eindämmung des Virus überzeugt hat. Bei einigen, vor allem wohl den Regierungen, ist es die wachsende Verzweiflung der Bürger im Lockdown, die sie zu spüren bekommen und zum Umdenken bringt. Dahinter dürfte die Hoffnung stecken, dass mit massenhaft angewandten Selbsttests das Gefühl gestärkt wird, die eigene Ohnmacht in der Isolation zu überwinden und selbst die Initiative für mehr Freiheiten ergreifen zu können. Zum anderen dürfte aber auch bei einigen der Verantwortlichen die längst überfällige Einsicht gewachsen sein, dass sich mit den ungenaueren Schnelltests epidemiologisch unter Umständen mehr erreichen lässt als mit den PCR-Tests als „Goldstandard“ der Diagnostik.

Beide Methoden dienen dem gleichen Ziel: das Virus stoppen – durch testen, nachverfolgen, isolieren. Beide Verfahren können auch, richtig angewendet, dem jeweils anderen Verfahren in bestimmten Belangen überlegen sein. Dabei spielt jeder der Tests in seiner eigenen Liga. PCR-Tests messen im Rachenabstrich die Menge an Viren-Erbgut, und zwar schon in geringsten Mengen. Bereits kurz nach der Infektion, wenn die Infizierten quasi noch gar nicht ansteckend sind, steigt die Viruslast in den Schleimhäuten des Mund-Nasen-Rachenraums.