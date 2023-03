Das europäische Seuchenzentrum ECDC hat die lange Zeit dominierende Sars-CoV-2-Variante Omikron in ihrem Bedrohungspotential heruntergestuft: von einer potentiell gefährlichen „Variant of concern“ (besorgniserregende Variante) zu einer „Variant of Interest“ (Variante von Interesse). Das ist die zweithöchste von drei Kategorien der Weltgesundheitsorganisation. Damit gibt es derzeit keine Coronavirus-Variante mehr in der höchsten Bedrohungsstufe. „Das spiegelt die derzeitig stabile epidemiologische Situation im europäischen Raum wider“, heißt es in einer Mitteilung des ECDC. Gleichzeitig mahnt die Behörde: „Das bedeutet allerdings keineswegs das Ende der Bedrohung durch Sars-CoV-2 und dessen möglichen künftigen Varianten.“

Omikron war im November 2021 zuerst im südlichen Afrika entdeckt worden und mit besonders vielen neuen Mutationen aufgefallen. Die ursprüngliche virologische Bezeichnung lautete B.1.1529. Schnell zeigte sich, dass sie nicht nur leichter als frühere Varianten übertragbar war, sondern dass sie auch wegen der Zusammensetzung der Mutationen auf der Virusoberfläche über besondere Immunflucht-Eigenschaften verfügte – dass sie sich mit diesen Mutationen auch unter teil- und vollständig geimpften oder bereits früher infizierten Bevölkerungen auszubreiten vermochte (allerdings bei vorliegender Immunität weiterhin selten schwere Krankheitsverläufe verursachte).

Virologen sprechen von „Variantensuppe“

Nachdem die Weltgesundheitsorganisation die Variante vor einem Jahr unter dem Namen Omikron in die höchste Gefährlichkeitsstufe aufgenommen hatte, war das Virus bereits auf praktisch allen Kontinenten angekommen. Schnell löste es die vielerorts bis dahin vorherrschenden Varianten wie Delta als dominierende Erregervariante ab. Gleichzeitig entstanden neue Mutationen, und es entwickelten sich Omikron-Subvarianten wie BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5 , die sich in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich stark ausbreiteten.

Die massenhafte Verbreitung von Omikron hat die Zahl und Kombination von Mutationen zuletzt enorm erhöht. Dazugekommen sind beispielsweise auch viele Mischungen unterschiedlicher Sars-Cov-2-Subvarianten – Rekombinanten – wie XBB.1.5, die nun sukzessive die lange auch in Europa dominanten BA.2 oder BA.5 oder BQ.1 ablösen. Offenbar besitzen diese neuen Evolutionsstufen des Virus einen Übertragungsvorteil – wenn auch nur einen leichten – gegenüber den älteren Varianten.

Inzwischen hat sich in den Worten vieler Virologen eine „Variantensuppe“ gebildet von zahlreichen nebeneinander sich ausbreitenden Entwicklungsstufen des Erregers. Tatsächlich haben vor allem die Rekombinanten XBB.1.5 und dessen „Cousin“ XBB.1.9.1 weltweit das Zepter übernommen.

Sämtliche derzeit zirkulierenden Varianten werden nun also zumindest in Europa nicht mehr als besorgniserregend im Sinne einer pandemischen Bedrohung eingestuft. Das liegt allerdings nicht etwa daran, dass die neuen Varianten harmloser sind, denn auch sie können bei vulnerablen, immunsupprimierten Patienten schwere Covid-19-Verläufe auslösen. Das haben Infektionswellen in immunologisch „naiven“ Bevölkerungsgruppen oder bei vulnerablen Personen immer wieder gezeigt. Vielmehr gilt Omikron epidemiologisch als weniger gefährlich, weil die Immunitätslage die breite Masse der Bevölkerung mittlerweile ganz gut schützt. Der durch Immunisierung aufgebaute Schutz vor allem durch T-Zellen und langlebige Immun-Gedächtniszellen verhindert in den meisten Fällen schwere oder gar tödliche Covid-19-Krankheitsverläufe.