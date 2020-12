Reaktion auf Sars-CoV-Mutante : Die große Sorge vor der Virus-Variante

Reisende mit Mund-Nasen-Bedeckungen warten im Bahnhof St. Pancras in London in einer Schlange, um den letzten Zug nach Paris zu nehmen Bild: dpa

Was denn noch? Was soll denn noch passieren, so muss nach den zähneklappernden, ja panischen Reaktionen auf die Virus-Mutante VUI-202012/01 gefragt werden, dass die Welt eine gesunde Balance findet zwischen den Extremen. Keinem hilft Hysterie, aber verharmlosen bringt noch weniger weiter, am wenigsten die am stärksten Gefährdeten. Die Gefahr ist nicht erst mit der neuen Variante in die Welt gekommen. Und die Gefahr ist nicht aus der Welt, weil die Regierungen mit Flugverboten und Grenzschließungen reagieren.

Nach allem, was an epidemiologischen Daten vorliegt, kursiert die in Südengland erstmals aufgefallene Mutante, bereits seit Monaten. Sie ist erst jetzt aufgefallen, weil Großbritannien – anders als die meisten anderen Staaten inklusive Deutschland - ein effektives Netzwerk für die genetische Erfassung von Sars-CoV-2-Isolaten aus Patientenproben aufgebaut hat. Wer nicht hinsieht, findet nichts, diese Lehre wird nach den langen Debatten um Virustests und Fallzahlen jedem einleuchten. Für eine „koordinierte europäische“ Reaktion wäre das schonmal ein guter Ansatz. Was dieses Forschernetz bisher an Informationen zur Mutante liefert, ist einiges – aber insgesamt noch zu wenig und unsicher. „Moderates Vertrauen“ gebe es in die eigene Einschätzung, so kommunizierten die Wissenschaftler ihre bisherigen Erkenntnisse an die britische Regierung, die eine eigene Taskforce eingerichtet und die Weltgesundheitsorganisation informiert hat.

Diese mehr als ein Dutzend Veränderungen könnten systemrelevant sein

Was aber heißt das: moderates Vertrauen? Es heißt, dass die bis jetzt vorliegenden Befunde unvollständig und die für eine abschließende Sicherheitsbewertung nötigen Daten noch fehlen. Klar ist: Eine solche Mutante mit vielen unterschiedlichen Mutationen ausgerechnet auf dem für die Infektion entscheidenden Spike-Protein ist ungewöhnlich – und auch ernst zu nehmen. Anders gesagt: Diese mehr als ein Dutzend Veränderungen könnten systemrelevant sein. In einige Experimenten haben diese Veränderungen, allen voran die Mutationen „N501Y“ du 60-70-Deletion schon gezeigt, dass das Wachstum in der Zellkultur und damit die Vermehrung des Virus erhöht wird. Die Mutante vermehrt sich offenbar schneller im künstlichen System eines Labors und produziert mehr Viruspartikel. Gleichzeitig enthält die Mutante auch „abschwächende“ Merkmale, die die Bindungsfähigkeit des Virus an menschliche Zellen beeinträchtigen könnten.