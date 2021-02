Freiburger Ausbruch in Kita : Ein Epizentrum des Testchaos

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zwar sieht die nationale Teststrategie weitreichende Testansprüche vor: Bereits bei der Feststellung einer mit Sars-CoV-2 infizierten Person in einer Schule oder Kindertageseinrichtung gibt es für asymptomatische Personen, die dort betreut oder tätig sind, einen Testanspruch – unabhängig von der Virusvariante. „Eine Kategorisierung der Kontakte ist nicht erforderlich“, sagt die Pressesprecherin Claudia Krüger vom Sozialministerium Baden-Württemberg. Die Umsetzung unterscheidet sich aber zwischen den Bundesländern und von Schule zu Schule, weil Gesundheitsämter im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes einen großen Ermessensspielraum haben.

So klagen zahlreiche Eltern und auch Lehrkräfte in den sozialen Medien vor allem über zu wenige Tests bei Kindern und ein Gefühl der Unsicherheit. Das Wirrwarr setzt sich bei Maske- und Quarantäne-Regeln fort.

Um den Alltag an Kitas und Schulen zu meistern, rücken nun die Schnelltests in den Fokus. So wünscht sich Himmelspach für die Zukunft eine Teststrategie nach dem österreichischen Modell: „Die Kinder sollten zwei Mal die Woche getestet werden, im Idealfall in der Schule.“ In Österreich kommen dafür Schnelltests zum Einsatz, die einen Rachenabstrich unnötig machen. Hengel hält das für einen gangbaren Weg, betont aber, dass auch die Meldepflicht der Ergebnisse von Schnelltests umgesetzt werden müsste. Andernfalls bestehe das Risiko, dass man die Kontrolle über das Infektionsgeschehen verliere. „Testen ist kein Privatvergnügen.“

Mehr zum Thema 1/

Derweil zeichnet sich in Baden-Württemberg eine Veränderung der Teststrategie ab: Vergangene Woche einigte sich die Landesregierung auf mehr Corona-Tests an Kitas und Schulen: So können sich Lehrkräfte, die in Präsenz arbeiten, zwei Mal die Woche per Schnelltest testen lassen – bis Ostern. Was mit den Schüler und Schülerinnen geschieht, ist noch nicht bekannt.