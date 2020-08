Psychologie der Isolation : Diese Einsamkeit im Kopf

Zu den Schattenseiten der Coronavirus-Pandemie gehört zweifellos die soziale Isolation, die die Betroffenen in ihren Krankenbetten, in den Alters- und Pflegeheimen und in der Quarantäne ertragen müssen. Was diese Absonderung für die mentale Gesundheit der Einzelnen bedeutet, lässt sich heute nicht einmal ansatzweise abschätzen. Die Berichte der Betroffenen offenbaren eine tiefe Not und Einsamkeit, wie ein Erlebnisbericht der amerikanischen Ärztin Sondra Crosby in der Fachzeitschrift „Annals of Internal Medicine“ zeigt. Sie habe während ihrer vierwöchigen akuten Covid-19-Erkrankung unter quälender Angst, Hilf- und Hoffnungslosigkeit gelitten, schreibt Crosby. Sie sei trostlos gewesen, habe Todesangst gehabt, sei von schrecklichen Albträumen und Halluzinationen gequält worden und habe unter schweren Schuldgefühlen gelitten.

Die Fragen, wo sie sich angesteckt habe und wen sie möglicherweise infiziert habe, hätten sie nicht mehr losgelassen. Sie hätte gerne jemanden zur Seite gehabt, diesen Gedanken aber verworfen, weil sie ihre Familie nicht gefährden wollte. Ihr sei klar gewesen, dass sie diesen Weg allein gehen müsse. Auch ihr Mobiltelefon sei keine Hilfe gewesen, schreibt Crosby weiter, weil sie es nicht mehr habe bedienen können. Sie habe schlichtweg vergessen, wie das geht. Nach der akuten Phase hat sie sich auch nur schleppend erholt, sie leide unter Erinnerungslücken und habe Panikattacken, wenn sie sich überfordert fühle, schreibt die Ärztin. Sie sei durch Covid-19 viel langsamer und dünnhäutiger geworden. Berichte wie von Crosby gibt es inzwischen zuhauf.

Soziale Isolation und Einsamkeit sind nicht dasselbe

Im Grunde ist diese Pandemie ein gigantisches seelisches Experiment. Dabei hängt die Widerstandskraft der Menschen gerade in Zeiten der Krise von der Qualität und der Verlässlichkeit ihrer sozialen Beziehungen ab. Es gibt eine wachsende Zahl an Studien, die zeigen, dass soziale Isolation und Einsamkeit Ängste wecken, Depressionen fördern, Schlaflosigkeit begünstigen und der Gesundheit schaden. Allerdings sind soziale Isolation und Einsamkeit nicht dasselbe.