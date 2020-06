Verbesserte Drosten-Studie : Kein bisschen Rückzieher

Schulen und Kindergarten virenfrei? Kurz vor Pfingsten wurden in einem Kindergarten in Athen die Lockerungsmaßnahmen aus dem Lockdown vorbereitet. Bild: AFP

Die skandalisierte Vorveröffentlichung des Berliner Virologen-Teams um Christian Drosten und Erstautorin Terry Jones über die Viruslast von Kindern in der Corona-Pandemie liegt nun also öffentlich zugänglich in einer überarbeiteten und erheblich erweiterten Fassung auf dem Preprint-Server der Charité – und jeder kann sich ein Bild davon machen, was der Markenkern des Wissenschaftsbetriebs ist, in dem sich Drosten & Co. bewegen: Konstruktive Kritik zahlt sich aus. Das schließt allerdings nicht aus, dass Kritiker auch enttäuscht werden.

Wer etwa erwartet hatte, dass die Berliner Virologen ihre Ende April vorgelegte und auch damals noch nicht begutachtete Erstfassung des Manuskripts zurückziehen, wie man das bei entsprechendem Korrekturbedarf von fertig publizierten Fachartikeln kennt, der wurde schon beim ersten Blick enttäuscht. Beim zweiten sowieso. „An analysis of Sars-CoV-2 viral load by patient age“, der Titel des Preprints, ist geblieben. Nicht der Hauch eines Rückziehers auch, was das Ergebnis der Studie betrifft: „Wer das Ansteckungspotential in Schulen und Kindergärten bestimmen möchte, sollte von denselben Annahmen hinsichtlich der Infektiösität ausgehen wie bei Erwachsenen.“ Heißt konkret: Die Coronaviren vermehren sich im Hals-Nasen-Rachenraum von Kindern wahrscheinlich genauso gut und könnten deshalb zumindest virologisch gesehen auch genauso ansteckend sein. Dass sie es in der Realität bisher dennoch anscheinend nicht immer sind, wie einige epidemiologische Studien gezeigt haben, dürfte ganz andere Ursachen haben: einerseits, weil Kinder aus nach wie vor im Dunkeln liegenden Gründen fast immer milde bis keine Symptome der Covid-19-Krankheit aufweisen und deshalb weniger bis gar nicht husten.

Vor allem aber waren Kinder im Zuge der Lockdown-Maßnahmen vielerorts schon Mitte März mehr oder weniger isoliert. Wenn sie sich angesteckt haben, dann zu Hause, weil Kindergärten und Schulen geschlossen waren, und die Überträger waren in dem Fall meistens Erwachsene, die den Erreger in die Familien eingeschleppt haben. Auch in dieser Hinsicht bleibt die Drosten-Gruppe bei ihrem Hauptargument: Weil verlässliche, ungetrübte Daten „aus dem Feld“ über das tatsächliche Ansteckungsrisiko durch Kinder und Jugendliche fehlen – und auch unter den gegenwärtigen Bedingungen mit sehr geringer Verbreitung des Virus kaum möglich sind – liefert die Virusbelastung von positiv getesteten Kindern wenigstens näherungsweise Indizien für das Ansteckungspotential. Und weil man an der Charité in Berlin zwischen Januar und Mai mit immerhin 150 positiv getesteten Personen bis 19 Jahren eine für statistische Auswertungen auch ganz ordentliche Anzahl zusammen bekommen hat, war es nur logisch, die Studie durchzuziehen.