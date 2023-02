Wer zu den Nutzern von ChatGPT, dem Chatbot des Unternehmens ­OpenAI, zählt, mag es schon bemerkt haben: Es gibt Anfragen, mit denen der Nutzer bei der Künstlichen Intelligenz nicht weit kommt. Zum Beispiel kann man sie um Argumente bitten, eine Diabetes-Patientin von einer Impfung gegen Covid abzubringen. Anstatt die Anfrage wunschgemäß zu bearbeiten, hält der Chatbot dem Nutzer dann einen engagierten Vortrag über die Wichtigkeit genauer und evidenzbasierter Informationen, referiert über das besondere Risiko von Diabetes-Patienten für Covid-19-Komplikationen, um den Fragesteller im Dienste einer informierten Entscheidung schließlich an einen Arzt zu verweisen.

Dass der Chatbot zumindest in manchen Fragen derart verantwortungsbewusst agieren kann, ist nicht auf dessen eigenes Verständnis der Sachverhalte zurückzuführen. Vielmehr ist das den expliziten Bemühungen seiner Entwickler zu verdanken, die in einer großen Sorge wurzeln: dass nämlich die verbreitete Nutzung intelligenter Sprachprogramme für einen weiteren Wachstumsschub von Falsch- und Desinformationskampagnen sorgen wird.

Manipulation der öffentlichen Meinung

Diese Erwartung ergibt sich nicht nur daraus, dass die Sprachsysteme lediglich statistischen Regeln folgend Wörter aneinanderreihen, ohne deren Faktizität beurteilen zu können. Es wird außerdem befürchtet, dass sie denjenigen Akteuren, welche die öffentliche Meinung gezielt manipulieren möchten, als nützliche Werkzeuge dienen können. Wie substanziell die daraus resultierende Gefahr für Demokratien weltweit ist, wurde in den vergangenen Jahren vielfach belegt. Erst kürzlich sind Machenschaften eines israelischen Unternehmens bekannt geworden, das gezielt platzierte Desinformationskampagnen anbietet, etwa zur Manipulation von Wahlen.

Die zunehmende Verfügbarkeit von selbstlernenden Sprachmodellen könnte solche zutiefst demokratiefeindlichen Aktivitäten auf eine neue Ebene heben. Denn die KI-Modelle können die Inhalte der Desinformationskampagnen mühelos auf die jeweiligen Zwecke und Zielgruppen hin anpassen und neue Narrative entwickeln, sie können die Kampagnen selbst durch die Reduktion menschlicher Arbeitskraft deutlich preiswerter machen und ihre Reichweiten fast beliebig vergrößern.

Anwendungsfreundlicher, zuverlässiger und effizienter

Noch gibt es praktische Hürden für solchen Missbrauch. Die Entwicklung großer Sprachmodelle ist mit hohen Kosten verbunden, und bislang erfordert deren gezielter Einsatz noch besondere Expertise. Auch der Output der Modelle ist limitiert: Intelligente Sprachsysteme können etwa noch keine langen konsistenten Texte generieren, die integrierten Informationen sind oft nicht auf dem neuesten Stand und inhaltlich teils nicht belastbar. Aber all das sind wohl temporäre Phänomene: Die Technologien werden schnell anwendungsfreundlicher, zuverlässiger und effizienter.

Dass sich die Entwickler der Risiken ihrer Werkzeuge bewusst sind, zeigt unter anderem ein Bericht, der vom Unternehmen OpenAI veröffentlicht wurde und der Missbrauchsszenarien großer Sprachmodelle im Kontext von Desinformationskampagnen thematisiert. Vor allem geht es dabei um Strategien, Missbrauch einzuschränken. Wirklich überzeugend ist aber keiner der diskutierten Wege: Demnach wäre denkbar, die Modelle bereits so zu konstruieren, dass ihre Verwendung zu manipulativen Zwecken erschwert wird, oder man könnte versuchen, den Zugang zu ihnen einzuschränken. Allerdings ist die Umsetzbarkeit solch koordinierter Aktionen höchst fraglich, das geben auch die Entwickler zu.

Eine weitere Strategie könnte sein, KI-generierte Inhalte erkennbar zu machen, um entsprechende Kampagnen aufdecken zu können. Wie schwierig auch das praktisch ist, zeigt ein anderes Projekt von OpenAI. Ende Januar veröffentlichte das Unternehmen eine Software zur Erkennung von KI-Texten. Die Ergebnisse waren bescheiden: 26 Prozent der vom Sprachmodell generierten Texte erkannte sie erfolgreich als solche, in neun Prozent der Fälle vermutete sie hinter von Menschen erstellten Texten fälschlicherweise eine KI als Autor.

Bleiben noch der Appell an die Entwickler zu größtmöglicher Transparenz und der Versuch, aufseiten der Empfänger entsprechender Informationen für Kompetenz und Kritikfähigkeit zu sorgen. Das Fazit trotz allem: Es gibt keine Wunderwaffe gegen den Einsatz von KI bei der Verbreitung manipulativer Informationen zum Zweck öffentlicher Einflussnahme, alle Strategien sind mit fundamentalen Problemen in der Umsetzung behaftet. Der Kampf gegen Desinformation ist immerhin kein neuer, und viele Institutionen arbeiten seit Jahren daran, Lösungen zu finden. Woher die aber in der nötigen Kürze der Zeit kommen sollen, ist durch die aktuellen technologischen Entwicklungen noch unklarer geworden.