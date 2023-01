Rechenzentren im All : Wolkig im Weltraum

Rechenzentren verbrauchen immer mehr Strom und schaden dem Klima. Warum schießen wir die Clouds also nicht einfach ins All?

Dass Computer im All auf eigene Ideen kommen könnten, ist wahrscheinlich nicht das Problem: der Rechner HAL in Stanley Kubricks „Odyssee im Weltraum“. Bild: MGM

Hinter jedem Netflix-Filmabend, jedem Zoom-Meeting und jeder Betätigung einer Suchmaschine stehen Rechenzentren. Sie transportieren, transformieren und speichern die Massen der dabei ausgetauschten Daten. Dazu bedarf es elektrischer Energie – allein hierzulande benötigen die Rechenzentren laut dem Branchenverband Bitkom mehr, als ganz Berlin Strom verbraucht. Weltweit könnten die Anlagen Schätzungen zufolge für ein Hundertstel des Stromverbrauchs verantwortlich sein. Dieser Energiehunger wachse jedes Jahr um etwa zehn Prozent, was mit immer mehr Ausstoß von Treibhausgasen einhergehe, sagt Yves Durand, Technologiechef beim französischen Satellitenbauer Thales Alenia Space. „Das wird zu einem echten Problem“, sagt er. Dafür habe seine Branche eine Lösung: Durand schwebt vor, die Rechenzentren ins Weltall zu schießen.

Die Idee hinter diesem orbitalen Outsourcing leuchtet grundsätzlich ein. Die europäische Wirtschaft soll laut dem „Grünen Deal“ der EU-Kommission von 2050 an keine Treibhausgase ausstoßen, muss ihren Energiebedarf also aus CO2-neutralen Quellen decken. Doch die Ressourcen dafür sind begrenzt im dicht besiedelten Europa: Solaranlagen brauchen Fläche, Kernkraftwerke Kühlwasser und Windräder die Toleranz der Anwohner. Im All dagegen gibt es Platz und Solarenergie in Hülle und Fülle, während die Kühlung der Hardware – wofür die Betreiber moderner Großcomputer ebenfalls einigen Aufwand leisten müssen – auch einfacher ist. Großrechner und Cloudserver sind zudem natürliche Anlagen für den Fernbetrieb. Schließlich ist es egal, wo sie rechnen, und ihr In- und Output lässt sich drahtlos verschicken.