Aktualisiert am

Innenansicht des „IBM Quantum System One“. Der supraleitende Quantenprozessor ist am unten in der Mitte zu erkennen. Bild: IBM

Wer hat den derzeit leistungsfähigsten Quantencomputer? Im Oktober 2019 erhob diesen Anspruch noch Google mit seinem Quantenchip „Sycamore“. Dessen 53 supraleitende Quantenbits (Qubits) lösten damals nach eigenen Angaben in drei Minuten ein komplexes Problem, an dem der IBM-Supercomputer „Summit“ angeblich Tausende von Jahren geknobelt hätte. Allerdings handelte es sich um eine sehr spezielle mathematische Fragestellung, die genau auf Sycamores Fähigkeiten zugeschnitten war. In der Zeitschrift „Nature“ präsentieren nun Forscher des Computerherstellers IBM einen supraleitenden Quantenprozessor, der ein relevantes Problem aus der Materialforschung lösen konnte – und zwar genauer als jeder klassische Supercomputer. Eine weitere Besonderheit: Er kam ohne eine Fehlerkorrektur aus, die überwacht, ob sich Rechenfehler einschleichen und diese schnell behebt.

Seit Jahren liefern sich Google und IBM in Sachen Quantencomputing ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Unternehmen nutzen die gleiche Architektur für ihre Prozessoren: supraleitende Mikrowellenresonatoren als Träger der Quantenbits. Wer aber aktuell vorne liegt, lässt sich nur schwer beurteilen. Zwar hat IBM derzeit mit „Osprey“ den größten Prozessor im Einsatz. Der Quantenchip verfügt über 433 supraleitende Quantenbits, 361 mehr als die aktuelle Version von Googles Sycamore. Allerdings ist die Zahl der Quantenbits, die dicht gepackt auf einem Chip sitzen, für die Leistungsfähigkeit nicht allein ausschlaggebend. Wichtiger ist, ob sich alle Qubits perfekt kontrollieren und ansteuern lassen und wie lange sie von äußeren Einflüssen ungestört rechnen können. Zentral ist dabei auch die Frage der Fehlerbehandlung. Denn schon geringe elektrische Streufelder und Temperaturschwankungen zerstören die fragilen Quantenzustände in den Quantenbits. Gehen dabei Quanteninformationen verloren, schleichen sich Fehler ein.