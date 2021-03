Mathematische Konstanten : Die Zahl Pi und ihre Schwestern

Wandel und Verfall wohin man blickt. Da hält man sich besser an Dinge, die sich niemals ändern und noch in jedem denkbaren Paralleluniversum dieselben sind. Ein Blick auf die mathematischen Konstanten.

Am 14. März war Pi-Day. Irgendwann in den 1980ern kam Larry Shaw (1939 bis 2017), Kurator eines Technikmuseums in San Francisco, auf die Idee, an diesem Datum die Kreiszahl π, sprich „Pi“, zu feiern, unter anderem durch rituellen Verzehr kreisrunder Backwaren, in der Regel gedeckte Obstkuchen. Die haben nämlich nicht nur die angemessene Form, im Englischen wird ihr Singular („pie“) auch genauso ausgesprochen wie der griechische Buchstabe, der seit dem 18. Jahrhundert die gefeierte Zahl symbolisiert. Der konkrete Termin ergab sich aus den ersten drei Ziffern ihrer Dezimalschreibweise und der amerikanischen Konvention für Datumsangaben. Zudem hat am 14.3. Albert Einstein Geburtstag – Larry Shaw war Physiker. Seit 2018 ist das Datum überdies auch der Todestag Stephen Hawkings.

Die Ehre eines eigenen Tages wird sonst keiner Zahl zuteil. Aber π ist ja nicht irgendeine Nummer, sondern eine mathematische Konstante. Der Begriff scheint etwas unglücklich, denn konstant sind die Zahlen eigentlich alle. Der Sinn des Wortgebrauchs ergibt sich aus dem Gegensatz zu ihren im Kontext mathematischer Untersuchungen veränderlichen Gegenstücken wie Variablen oder Parametern. Mathematische Konstanten sind besondere Zahlenwerte, die in Formeln auftauchen können, und sie sind umso bekannter, je diverser die Fachgebiete, in denen sie das tun. Die Prominenz von π verdankt sich auch dem Umstand, dass die Zahl nicht nur beim Vermessen von Kreisförmigem auftritt, sondern in den verschiedensten, der Geometrie oft weit entrückten Teilgebieten der Mathematik und Naturwissenschaften.