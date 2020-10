Geschichte des InterNjets : Wie die Sowjetunion beinahe das Internet erfunden hätte

Aktualisiert am

In Novosibirsk hatte die Akademie der Wissenschaften der UDSSR bereits 1967 ein großes Rechenzentrum. Bild: Picture-Alliance

Die digitalisierte Planwirtschaft der ehemaligen Sowjetunion scheiterte in den siebziger Jahren nur knapp. Heute ist das Konzept des InterNjets in Russland wieder aktuell – und das offene Internet in Gefahr.