Fuzzy Logic : Kontrolle einer unscharfen Welt

Hunde und Pferde sind eindeutig Tiere. Aber ist das Urteil genauso klar, wenn man Seesterne und Bakterien betrachtet? Der Elektroingenieur Lotfi Zadeh bezweifelte das. „Klassen von Objekten, die in der realen physikalischen Welt anzutreffen sind, besitzen zumeist keine präzise definierten Kriterien für eine Mitgliedschaft“ – mit dieser These eröffnete er 1965 seinen einflussreichen Artikel „Fuzzy Sets“, „Unscharfe Mengen“. Solche Mengen seien dadurch ausgezeichnet, dass ihre Elemente immer nur zu einem gewissen Grad zu ihnen gehörten. Ein Pferd könnte in solch einem Formalismus dementsprechend „mehr Tier“ sein als ein Seestern. Ähnlich würde die Zahl 10 in geringerem Maße zur Klasse „große Zahl“ gehören als die Zahl 10.000.

Um den Grad der Mitgliedschaft mathematisch handhabbar zu machen, definierte Zadeh für unscharfe Mengen Zugehörigkeitsfunktionen, die für jedes Element Werte zwischen eins und null annehmen können. Zadeh zeigte auch, wie man die Operationen für klassische Mengen, wie sie auf Georg Cantor zurückgehen, Vereinigung und Schnittmenge etwa, auf solche unscharfen Mengen verallgemeinern kann. Vom praktischen Nutzen seiner Überlegungen war Zadeh bereits in diesem ersten Artikel überzeugt. So erwartete er insbesondere in den Gebieten der Mustererkennung und Informationsverarbeitung lohnende Anwendungen.

Die Idee brach mit klassischen Vorstellungen. Der große Logiker Gottlob Frege hatte sich 1903 in seinem Buch „Grundgesetze der Arithmetik II“ noch deutlich gegen solch unscharf begrenzte Begriffe ausgesprochen: Sie als Begriffe zu bezeichnen sei nicht korrekt. In der Logik könnten sie nicht akzeptiert werden, da man keine präzisen Gesetze für sie aufstellen könne und sie zudem dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten widersprächen: Entweder ein x fällt unter den Begriff F oder eben nicht. Tatsächlich wurden Zadehs Ideen zunächst von vielen Seiten leidenschaftlich kritisiert und bekämpft, auch wenn er keineswegs der Erste war, der in diese Richtung dachte.

Nichtklassische Logiken, die mit mehr als zwei Wahrheitswerten operieren, hatte bereits der polnische Logiker Jan Lukasiewicz in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts begründet, gefolgt unter anderem von Kurt Gödel, der auf diese Weise versuchte, eine intuitionistische Logik zu entwickeln. In den folgenden Jahrzehnten waren diese Systeme mehrwertiger Logik analytisch weiter ausgearbeitet worden. Zadeh setzte sich von diesen Arbeiten aber ab, indem er den Versuch einer Formalisierung unscharfer Begriffe konsequent vor dem Hintergrund möglicher Anwendungen dachte.

Seine Motivation dahinter: Praktische Probleme sind komplex, unsicher, oft unscharf und in ihren Details nur unvollständig bekannt. Um damit umgehen zu können, müssen Methoden diesen Eigenschaften gegenüber eine besondere Toleranz besitzen. Zadeh beschrieb das 1973 als „Prinzip der Unvereinbarkeit“: „In dem Maße, in dem die Komplexität eines Systems wächst, nimmt unsere Fähigkeit, präzise und damit signifikante Aussagen über sein Verhalten zu machen, ab.“ Sprich: Übertriebene Präzision funktioniert immer weniger, je komplexer das Problem ist. Und wenn wir Menschen mit einer komplexen Welt konfrontiert sind, ist eine präzise zweiwertige Schwarz-Weiß-Logik bald nicht mehr zielführend.