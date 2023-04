Vogeleier unterscheiden sich in Größe, Farbe und Musterung, aber oft auch in ihrer Geometrie. Über die Suche nach der universellen Eier-Formel.

Am Palmsonntag führten wir Experimente mit Eiern durch: zwei Hühnereiern, einem rohen und einem hart gekochten, sowie Schokoladen-Ostereiern verschiedener Größe. Der Versuchsaufbau bestand aus einer um etwa fünf Grad geneigten Gartentischplatte. Diese ließen wir die Eier nun hinabrollen. Dabei ging es darum, zu überprüfen, was Yutaka Nishiyama von der Universität von Osaka 2012 im Journal of Pure and Applied Mathematics beschrieben hatte. Demnach würde das rohe Ei beim Rollen stets einer gekrümmten Bahn folgen, so lange, bis die Rotationsachse in Richtung der Neigung zeigt, sodass es nicht mehr weiterrollt.

Zu erklären sei das mit der Ei-typischen Asymmetrie entlang der Hauptachse, deren Mittelpunkt dadurch nicht mit dem Schwerpunkt übereinstimmt, schreibt Nishiyama, der diese charakteristische Eiergeometrie evolutionsbiologisch deutet: Sie verhindere gegebenenfalls, dass dem Vogel sein ungeschlüpfter Nachwuchs zu weit davonrollt. Zwar legen unter den 10.980 rezenten Vogelarten einige auch annähernd elliptische oder sogar fast sphärische Eier. Doch umgekehrt gibt es auch sogenannte pyriforme Eier – von lateinisch pirum, die Birne – mit einem ausgeprägteren „spitzen“ Ende, das sie besonders effektiv vor dem Wegrollen bewahrt. „Pyriforme Eier sind häufig bei Seevögeln“, schreibt Nishiyama. Denn diese brüteten oft auf engen Felssimsen, wo ein rasch greifender Wegrollschutz besonders wichtig ist. Doch die meisten Vogeleier sind eben oval, von lateinisch ovum, das Ei.