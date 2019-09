Spieltheorie : Kollidierende Filterblasen

In sozialen Netzwerken scheint einem die eigene Weltsicht zuweilen verbreiteter, als sie in Wirklichkeit ist. Nun wurde eine potentiell noch schädlichere Variante dieses Effektes entdeckt.

Wahlen sind auch Spiele. Das ist keineswegs demokratieverächtlich gemeint, sondern mathematisch. Denn oft müssen Wähler strategisch denken: Soll ein überzeugter Linker wirklich die Grünen wählen, weil er Umweltschutz gut findet, wenn er dabei riskiert, dass sie eine Koalition mit der CDU eingehen? Dafür wäre gut zu wissen, ob linke Ideen in der Wählerschaft beliebt genug sind, dass es am Ende für Rot-Rot-Grün reicht. Die Informationen darüber sind für sie aber in der Regel unsicher und unvollständig – wie bei Kartenspielen. So werden Urnengänge zum Gegenstand der mathematischen Disziplin der Spieltheorie.

Ulf von Rauchhaupt Verantwortlich für das Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Nun ist in der Zeitschrift „Nature“ eine Arbeit von Forschern um den Biostatistiker Alexander Stewart von der University of Houston erschienen. Sie haben sich spieltheoretisch einmal genauer angesehen, was passieren kann, wenn Abstimmungsteilnehmer ihre Information über das herrschende Meinungsspektrum überwiegend aus sozialen Netzwerken aggregieren. Da dort jedes Individuum nur mit einer begrenzten Anzahl anderer in Verbindung steht, hat die Netzwerkstruktur einen Einfluss darauf, wie die Netzwerkteilnehmer die Mehrheitsverhältnisse wahrnehmen.