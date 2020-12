I n der Krise ist es ein bisschen wie im Spiel, es gibt klare Gewinner und Verlierer. Letztere sind offensichtlich: Die Restaurants bleiben geschlossen, Bars sowieso, und ins Kino gehen kann man auch nicht mehr. Neuer Beliebtheit erfreuen sich dafür Spieleabende mit der Familie. Während Tourismus und Gastronomie brachliegen, hat die Pandemie den Spieleverlagen ein sattes Umsatzplus beschert: Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr hat der Verkauf von Brett- und Kartenspielen für Erwachsene gegenüber dem Vorjahr um dreißig Prozent zugelegt, wie der Verein Spieleverlage, der größte Branchenverband im Bereich der Gesellschaftsspiele, Mitte Oktober bekanntgab. Und auch eines der ältesten Brettspiele der Welt kommt gerade zu neuen Ehren: Die opulente Netflix-Serie „The Queen’s Gambit“ handelt vom Werdegang eines weiblichen Schachwunderkinds und wird derzeit in den Feuilletons aller Welt gelobt, gar als beste Serie des Jahres gehandelt und verzeichnet enorme Zuschauerzahlen. Nicht wenige haben nach dem Serienmarathon selbst Lust auf eine Partie; in den ersten Wochen, nachdem die Show erschien, waren die Schachspiele in den Vereinigten Staaten zunehmend vergriffen, wie die Washington Post berichtete, Verkaufszahlen stiegen Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahr um tausend Prozent. Was reizt den Menschen trotz moderner Zerstreuungen so am guten, alten Brettspiel?