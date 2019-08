Cyberkriminalität im Alltag : Das sind die Psycho-Tricks der Datendiebe

Der USB-Drop: Denn wer wollte nicht gern nachgucken, was auf so einem verlorenen Stick drauf ist? Bild: Imago

Wenn Stefan Schumacher einen Vortrag über Datenschutz hält, erzählt er manchmal eine Geschichte. Sie handelt nicht von Passwörtern oder Verschlüsselungsalgorithmen, sondern von einem Manager, der sich etwas zu sehr für einen Fußballverein interessiert hat.

Eines Tages fiel den Systemadministratoren eines Unternehmens auf, dass jemand nachts um drei Uhr auf ihre Datenbank zugegriffen hatte. Schumacher verrät nicht, wann genau das war und um welches Unternehmen es handelt. Als Sicherheitsberater gehört Verschwiegenheit zu seinem Beruf. Nur so viel: Die Firma unterhält eine Abteilung für Forschung und Entwicklung. Und darauf hatten es die Angreifer wohl abgesehen. „Es war ein maßgeschneiderter Angriff“, sagt Schumacher, der damals beauftragt wurde, den Vorfall zu untersuchen. Dabei fiel ihm auf, dass der Angriff nicht nur perfekt auf das Unternehmen zugeschnitten war, sondern außerdem auf einen der Manager. Ihn und seine Familie hatten die Kriminellen als Einfallstor genutzt.

Schumacher konnte den Fall folgendermaßen rekonstruieren: In sozialen Medien im Internet haben die Angreifer zunächst Informationen über jenen Manager gesammelt – seine Hobbys, den geliebten Fußballverein und Kontakte aus der Schulzeit. Alles, was man bei Facebook, Linkedin und dergleichen über sich preisgibt. In einem dieser sozialen Netzwerke erstellten die Angreifer nun Profile, die wie jene von ehemaligen Klassenkameraden des Managers erschienen. Darüber traten sie mit ihrem Opfer in Kontakt; einer dieser vermeintlichen früheren Mitschüler lockte den Manager auf ein manipuliertes Internetforum, auf dem angeblich exklusive Fotos von dessen Lieblingsmannschaft zu sehen seien – und verschaffte sich auf diesem Weg Zugriff auf den Computer des Mannes. Der war immerhin so geistesgegenwärtig gewesen, sich nur mit dem privaten PC in dem Forum anzumelden. Die Angreifer waren also noch nicht am Ziel. Es gelang ihnen jedoch, über den privaten PC das E-Mail-Konto der Tochter des Managers zu übernehmen. In deren Namen schickten sie ein mit Schadsoftware gespicktes Dokument an die dienstliche E-Mail-Adresse ihres Opfers. Der Mann öffnete das Dokument, weil er dachte, es komme von seiner Tochter, und somit war das Firmennetzwerk infiziert.

Psychologische Tricks der Spione

Die Hacker nutzten hier einen Menschen, um ein Computersystem anzugreifen, umgingen auf diese Weise technische Sperren. Man spricht in solchen Fällen von „Social Engineering“. Die Methoden dahinter sind nicht neu, Betrüger und Spione bedienen sich ihrer seit jeher. Durch zwei Entwicklungen hat dieser Angriffsweg aber eine besondere Brisanz bekommen. Einerseits wird es immer schwerer, auf rein technischem Wege in Computersysteme einzubrechen. Andererseits werden Menschen leichter zum Opfer, seit sich so viele Aspekte unseres Alltags im Internet abspielen. In E-Mails kann man sich viel besser als jemand anderes ausgeben als etwa in einem persönlichen Gespräch. Und wo man früher noch Mülltonnen durchwühlen musste, um etwas über einen Fremden zu erfahren, reicht heute ein Klick auf sein Facebook-Profil. Für Cyberkriminelle ist es dadurch oft einfacher, einen Menschen auszutricksen als ein Computernetzwerk.

Dass die Hacker den Manager über Wochen oder gar Monate bearbeitet haben, klingt außerordentlich. Für Stefan Schumacher aber ist das einzig Spektakuläre an dem Fall, dass er bekannt wurde und analysiert werden konnte. „Das Angriffsszenario an sich ist etwas, das wahrscheinlich ständig passiert“, sagt er. Die Darpa, die Forschungsbehörde des amerikanischen Verteidigungsministeriums, geht sogar davon aus, dass achtzig Prozent aller Cyberattacken zunächst menschliche Schwächen ausnutzen. Die Beratungsfirma Accenture befragte vor zwei Jahren über 250 Unternehmen, von denen 69 Prozent angaben, mittels Social Engineering angegriffen worden zu sein. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik führt die soziale Manipulation sogar ausdrücklich als eine mögliche Gefährdung in seinem IT-Grundschutz-Katalog.