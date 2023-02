ChatGPT und Bard : Das Potential und die Gefahren der Chatbots

Man muss vielleicht bis zur Einführung des iPhones zurückgehen: In der Computerwelt hat in den vergangenen Jahren wenig für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie die Vorstellung von ChatGPT. „Probieren Sie es aus, mit ihm zu sprechen“, tweetete Sam Altman, Chef der IT-Firma Open AI, Ende November. Seitdem sollen rund 100 Millionen Menschen den Chatbot mit seinen überraschend gut formulierten Texten ausprobiert haben. Ein Gedicht im Stile Goethes zu Covid-19, eine Zusammenfassung der „Odyssee“, Trainingspläne fürs Bodybuilding, eine Absage für eine Einladung oder Softwarecodes: ChatGPT liefert für fast alle Zwecke automatisch erzeugte Texte, die der Bot anhand der Interaktion mit einem Nutzer auch anpasst. „Bitte mit mehr Humor“, „bitte etwas förmlicher“ – er erfüllt viele Wünsche in kürzester Zeit.

Die Versprechen sind groß, entsprechend ist der Hype: Die Mission von Open AI sei es, sicherzustellen, dass Künstliche Intelligenz (KI) „der gesamten Menschheit zugutekommt“, erklärt der US-Konzern auf seiner Website. Gleichzeitig wolle er Schaden von ihr abwenden. Das klappt nicht immer: Nach einer Recherche des US-Magazins Time haben gering bezahlte Arbeiter über einen Dienstleister in Kenia Passagen in Beispieltexten identifiziert, die hasserfüllte Sprache und Beschreibungen von sexueller und anderer Gewalt enthalten – eine traumatisierende Arbeit.