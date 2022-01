20 Jahre Euromünzen : Überfremdetes Hartgeld

Obiges Bild zeigt den Inhalt einer deutschen Sparbüchse, eines Klingelbeutels oder Portemonnaies – so genau ist das nicht überliefert. Denn die Aufnahme ist etwas älter. Das legen schon der Penny aus Amerika nahe, seit Corona fliegt man dorthin nicht mehr so oft, sowie zwei Münzen aus der Zeit vor der Einführung des Euro-Bargelds am 1. Januar 2002. Obendrein findet sich unter den elf 20-Cent-Stücken, deren nationale Prägeseite zu erkennen ist, eines aus Luxemburg. Das kleine Land prägt wenig europäisches Münzgeld, und laut einer Veröffentlichung der Deutschen Bundesbank trugen im Jahr 2019 nur 0,98 Prozent der hierzulande in Umlauf befindlichen 20-Cent-Münzen das Konterfei Seiner Königlichen Hoheit Henri, des Großherzogs von Luxemburg. Das Bild dürfe also aus einer Zeit stammen, als Münzen aus Luxemburg sich in Deutschland bereits hinreichend verbreitet hatten, aber noch nicht in der gleichen Größenordnung wie heute in Sammelalben verschwunden waren.

Lässt sich das Foto genauer datieren? Dabei kann das gezeigte Diagramm weiterhelfen. Ein Teil der Daten hat der Mathematiker Dietrich Stoyan zusammengetragen, ein inzwischen emeritierter Professor für Stochastik an der TU Bergakademie Freiberg. Stoyan hatte die einmalige Situation der Euro-Einführung genutzt, um die Verbreitung nationaler Prägungen zu verfolgen. Dazu sammelte er über Jahre Meldungen von Bundesbürgern zu den Münzspektren in ihren Geldbörsen. Würden fremde Euros, wie der Wissenschaftler erwartete, nach Deutschland hineindiffundieren, sich also ausgehend von Grenzgebieten und Großstädten mit Flughäfen und an internationalen Eisenbahnlinien in immer abgelegenere Gegenden ausbreiten?