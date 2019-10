Weniger Schadstoffe : China macht ernst mit der sauberen Luft

China ist offenbar auf dem Weg, seine Klima- und Luftreinhalteziele früher als erwartet zu erfüllen. Zwischen 2014 und 2017 sind einer britisch-chinesischen Studie in „Nature Energy“ zufolge die Schadstoffemissionen aus fossilen Kraftwerken landesweit drastisch gesunken: Schwefeldioxid um 65 Prozent, Stickoxide um 60 Prozent und Feinstaub um 72 Prozent. Bis zum kommenden Jahr sollen die von Peking im Jahr 2014 beschlossenen „Ultraniedrig-Emissionen“ aus Kraftwerken von 35 Milligramm Schwefeldioxid, 50 Milligramm Stickoxiden und zehn Milligramm Feinstaub je Kubikmeter Luft erreicht werden. Abgasreinigung und effizientere Öfen seien der Grund.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



96 Prozent der Kraftwerke würden inzwischen in einem landesweiten Monitoringnetz überwacht. Für bessere Luft soll auch die schnelle Elektrifizierung des Verkehrs sorgen. Der Anteil an Elektrofahrzeugen bei Neuwagenkäufen sei von 25 Prozent im Jahr 2015 auf 60 Prozent in diesem Jahr gestiegen, schreiben amerikanische und chinesische Forscher in „Nature Sustainability“. Die Hälfte aller Elektrofahrzeuge weltweit wurde 2018 in China verkauft. Die Forscher rechnen damit, dass die Schadstoffreduktion allein durch Elektrifizierung bis 2020 mehr als 17.000 vorzeitige Todesfälle verhindern könne. Ebenfalls in „Nature Sustainability“ hatten vor kurzem Forscher aus Nanjing und Harvard vorgerechnet, dass China bei der derzeitigen Entwicklung nicht erst wie im Pariser Klimavertrag zugesagt 2030 den Höhepunkt von 13 bis 16 Milliarden Tonnen Kohlendioxidemissionen jährlich erreicht haben dürfte, sondern schon zwischen 2021 und 2025.